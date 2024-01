Obilno sneženje, ki mu ni videti konca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Snežno neurje se je pomikalo proti Skalnemu gorovju na zahodu ZDA, v Koloradu so izdali opozorila o nevarnosti plazov zaradi obilnega sneženja in močnega vetra, ki lahko doseže hitrost 120 kilometrov na uro.

Po napovedih vremenoslovcev bo v Severni Dakoti zaradi hladnega vetra občutek mraza –31 stopinj Celzija, v Chicagu –26 stopinj Celzija, v Tampi na Floridi pa na –6 stopinj Celzija.

V prestolnici Washington je v sredo zapadlo do deset centimetrov snega, v bližnjem Baltimoru in Philadelphii pa 12,5 oziroma 8,5 centimetra.

Ni še konec. V četrtek in petek nova snežna neurja.

Po podatkih Nacionalne vremenske službe bodo na vzhodni obali ZDA po prehodu hladne fronte, ki je zajela večji del severovzhoda države, v četrtek in petek nova snežna neurja. V državah Maine, Misisipi in New York se bo nadaljevalo močno sneženje.

V Oregonu je zaradi poledenelih daljnovodov brez elektrike ostalo 60 tisoč ljudi, za območje mesta Portland so vremenoslovci izdali opozorilo pred nevarnimi poledicami.

Močno sneženje in poledica tudi v Nemčiji

Močno sneženje je v nekaterih delih Nemčije ustavilo cestni promet in ohromilo letalski promet. Številni avtomobili in tovornjaki so obstali na poledenelih cestah.

Huda zimska snežna nevihta, ki je v sredo prizadela zahodno in južno Nemčijo, je povzročila velike motnje v prometu, vključno s kilometrskimi zastoji na državnih avtocestah.

Zaradi poledenelih in spolzkih cest se je zgodilo veliko nesreč. V globokem snegu so ostali ujeti tudi številni avtomobili in tovornjaki.