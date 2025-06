Jernej Čopi, direktor in 50-odstotni lastnik podjetja 360 Karting iz Kopra Foto: 360 Karting Pred desetimi leti smo v Kopru prvič obiskali prodorno slovensko podjetje (takrat Ensol, zdaj 360 Karting), ki je začelo lasten razvoj notranjih stez za rekreativni karting. Večnivojske steze, opremljene z vizualnimi učinki in napredno tehnologijo, ki skrbi tako za varnost v plastičnih enotah okrog proge kot tudi za njen obstranski zabavni del, so postale velika uspešnica.

“Že prej smo se ukvarjali z obdelavo plastike, nato pa smo na trgu opazili potrebo po celoviti ponudbi rešitev za projekte prog za rekreativni karting. Ne gre samo za posamezne elemente, temveč ponujanje celovite rešitve na ključ. Vlagateljem namreč tudi svetujemo pri arhitekturni zasnovi, pripravimo vso inženirsko-tehnično podporo, prevzamemo izdelavo in nadziramo postavitev," nam je ob obisku pred desetimi leti povedal direktor podjetja Jernej Čopi.

Koprčani so progo v preteklosti že izdelali tudi za zabaviščni center Maria Andrettija. Foto: Andretti Indoor Karting&Games Facility

Od takrat se je spremenilo veliko. Slovenci so prodrli tudi na zahtevno tržišče v ZDA, kjer so veliki zabaviščni centri z najrazličnejšo ponudbo najbolj znani ter so tudi največji in najbolj razširjeni. Enega največjih centrov so postavili v Orlandu, med naročniki je bil tudi ameriška dirkaška legenda Mario Andretti. Proge so postavili tudi po Evropi, v naši bližini tako v Ljubljani kot Zagrebu.

Foto: Museo y Circuito Fernando Alonso

Fernando Alonso pri 43 letih še vztraja v karavani formule ena. Letos mineva že 20 let od njegovega prvega naslova svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Med najnovejšimi naročniki je bil tudi Fernando Alonso, španska dirkaška legenda in eden najbolj karizmatičnih dirkačev formule ena. Alonso je do danes odpeljal 414 dirk formule ena, dvakrat je bil svetovni prvak (2005, 2006), dobil je 32 dirk, osvojil 22 najboljših štartnih položajev in že stošestkrat stal na zmagovalnem odru. Pri svojih 43 letih je Alonso še vedno aktiven dirkač formule ena, kjer trenutno brani barve moštva Aston Martin.

Alonso ima velik center v Asturiasu. Tam je postavljena moderna karting steza v dolžini 1.800 metrov, ob njej pa tudi Alonsov dirkaški muzej in zdaj tudi notranja proga za rekreativni karting. Progo, ki so jo zasnovali v Sloveniji, so že pripravili za prve goste.

Na površini 2.750 kvadratnih metrov stoji 400 metrov dolga večnivojska proga. Ta ima 12 ovinkov, prav toliko pa lahko istočasno sprejme tudi gokartov. Na voljo bodo gokarti tako za otroke (do višine 130 centimetrov) kot tudi odrasle.

Vlaganje v podobne objekte je z vidika Alonsa razumljivo. Rekreativni karting je predvsem v svetu vse donosnejši posel, obenem pa skupaj s pravim kartodromom tudi valilnica novih talentov. V kartingu je pri sedmih letih začel tudi Alonso. Dokazoval se je v nižjih asturijskih in španskih ligah ter si prislužil podporo mentorjev, ki so finančno pomagali Alonsovi družini.