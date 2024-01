Smešno, pa vendar: Znate pravilno kidati sneg?

Ker se odmetavanju snega lahko zahvalimo tudi za hvalevredno porabo kalorij – povprečna ženska naj bi v eni uri čiščenja snega pokurila približno 200, moški v povprečju 400 kalorij, predlagamo, da čiščenje snega sprejmete kot obliko rekreacije, ki je po eni strani nujna (če se ne boste izkopali iz snežnega objema, boste pač prikovani na dom), po drugi pa koristna.

Tako za vaše razgibavanje kot tudi za vašo družino, ki vam bo hvaležna, če boste družinski štirikolesnik izkopali iz primeža zime in omogočili prosto gibanje.

Če si še niste omislili snežne freze ali motornega snežnega pluga in si še niste privoščili talnega ogrevanja zunanjih površin, potem bo pri prostočasni dejavnosti, imenovani odmetavanje snega, vaš glavni športni rekvizit lopata za kidanje snega.

Foto: Aljoša Rehar/STA

Pa začnimo. Odmetavanje snega po korakih:

1. Preden zgrabite lopato za sneg, si vzemite čas za ogrevanje, kar še posebej velja za tiste, ki več časa preždite pred elektronskimi napravami, kot pa ga namenite opravljanju fizičnih del. Poskakujte na mestu, tecite po stopnicah, krožite z rokami in razmigajte vratne mišice. Če imate težave s hrbtenico ali ste srčni bolnik, če imate težave z zelo visokim krvnim tlakom ali osteoporozo, potem kidanje snega prepustite drugim. Gotovo se bo našla dobra duša, ki vam bo priskočila na pomoč.

2. Izberite primerno lopato, po možnosti ergonomsko oblikovano in ne preveliko.

3. Sneg raje potiskajte kot nosite. Če kljub vsemu ne gre brez dvigovanja lopate, to počnite tako, da se upognete v kolenih in namesto s hrbtenico breme dvigujte z nogami. Izogibajte se metanja snega prek rame in sunkovitega zasuka v telesu, saj je to eden od najpogostejših vzrokov za poškodbe hrbtenice. Poskrbite za to, da ste na snegu stabilni, kajti pod njim se rade skrivajo ledene pasti, ki so krive za marsikatero nerodnost in poškodbo.

Foto: Ana Kovač

4. Med čiščenjem večje površine se večkrat ustavite, si za hip oddahnite in se pregrejte s toplo tekočino. Prisluhnite svojemu telesu, če začutite bolečine v hrbtu ali kolenih ali ste preveč zadihani, prenehajte.

5. Organizirajte skupinsko odmetavanje snega s prijatelji in sosedi. Delo bo tako hitreje opravljeno, pa tudi za družabni del bo bržkone poskrbljeno.

Preberite še: