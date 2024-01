Slovenijo zajelo obilno sneženje. Zaradi zdrsov tovornih vozil zaprti deli avtocest. #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od severovzhoda se nad Slovenijo spušča občutno hladnejši zrak. Dež je že prešel v sneg na Štajerskem, v Prekmurju, ponekod na Koroškem, Dolenjskem in v Posavju. V prihodnjih dveh urah se bo sneženje razširilo tudi nad osrednjo Slovenijo.Glavnina padavin bo padla med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti. Za Primorsko je zaradi napovedane močne burje izdano oranžno vremensko opozorilo. Pričakovati je upočasnjen promet. Medtem s Štajerske poročajo, da je zaradi zdrsa tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani.

Po napovedih bo na severovzhodu države zapadlo nekaj centimetrov snega, na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem in Koroškem pa od 10 do 20 centimetrov. Popoldne bodo padavine od severovzhoda ponehale. Hladno vreme se bo nato nadaljevalo tudi konec tedna, ko je napovedano jasno vreme.

V zasneženo jutro se se prebudili v Mariboru.

V jutranjih urah je začelo padati tudi v Ljubljani.

V Žalcu je v prvi uri sneženja zapadlo nekaj centimetrov.

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost sto kilometrov na uro. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Promet poteka počasneje

Na cestah bodo danes plužne in posipne skupine, promet bo potekal počasneje. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike opozarjajo, naj se na pot ne odpravljajo brez zimske opreme, vozniki tovornih vozil pa lahko pričakujejo tudi izločanje na celotnem avtocestnem križu.

Na štajerski avtocesti je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprt vozni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti je oviran promet pred priključkom Žalec proti Mariboru.

Na vipavski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med pokritim vkopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu.

Iz Darsa so sporočili, da bodo preventivno posipanje začeli pred začetkom sneženja, pluženje pa, ko se bo sneg začel oprijemati vozišča. Posebej opozarjajo na morebitne težave na primorski avtocesti in vipavski hitri cesti zaradi burje in kot neugodno ocenjujejo tudi napoved, da bodo prav v času jutranje prometne konice okrepljene snežne padavine.