To so zadnje napovedi metereologov #video

Arso je izdal oranžno opozorilo zaradi napovedanih obilnih padavin, zaradi katerih je povečana nevarnost za poplave in proženje zemeljskih plazov. Zaradi obilnih padavin imajo reke v večjem delu države veliko vodnatost, ki se počasi povečuje. Močneje so narasle reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji, razlivajo se reke na Vipavskem, Reka in Ljubljanica. V visokogorju je v zadnjih dneh zapadlo do več kot meter snega, zato je nevarnost proženja snežnih plazov velika, opozarja Arso.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo reke v večjem delu države ohranjale veliko vodnatost. Pretok Vipave se bo v prihodnjih urah ustalil, a se bo do sobote še razlivala. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju ter kraških poljih in ob rekah na Notranjskem in Dolenjskem se bodo povečevale. Na izpostavljenih mestih se lahko razlije Sava v srednjem toku.

Velike pretoke bosta dosegli tudi Krka in Kolpa, ki imata trenutno srednjo vodnatost. Krka s pritoki se bo ponoči začela razlivati. Ob intenzivnih padavinah lahko ponoči in v soboto prehodno hitro narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki. Verjetnost za ta pojav je večja v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji.

V soboto bodo Krka, Kolpa in Ljubljanica še počasi naraščale. Pretok Save v srednjem in spodnjem toku se bo v soboto dopoldne ustalil in večina drugih rek bo popoldne začela upadati.

V času večerne plime, med 20. in 23. uro, bo danes povišana tudi gladina morja, ki se bo v tem času razlivalo v višini do 15 centimetrov. Morje se lahko na najbolj izpostavljenih delih obale razlije tudi med sobotno večerno plimo.

Pričakovane količine od danes do sobote zjutraj so med 50 in 100 milimetri, na severovzhodu okoli 30 milimetrov. Zvečer se bodo padavine namreč od juga znova okrepile in postopno zajele vso Slovenijo. V soboto bo sprva še deževalo, čez dan bodo padavine slabele in predvsem na vzhodu in jugu ponehale.

Snežni plazovi možni tudi tam, kjer niso pogosti

V gorah je ponekod zapadlo že okoli meter snega. Pihal je zmeren do močan južni do jugozahodni veter, ki je v velikih količinah prenašal sneg in predvsem nad gozdno mejo prenašal sneg ter gradil klože, opasti in zamete.

Zato v visokogorju pričakujemo spontano proženje tudi velikih plazov novega snega. Kjer bo prišlo do preobremenitve šibke plasti v stari snežni odeji, se bodo prožili še globlji plazovi. Nevarnost proženja je velika.

V sredogorju sneg prehaja v dež, pojavljali se bodo plazovi južnega snega, na travnatih ali z listjem prekritih pobočjih tudi talni. Razmere so neugodne in zahtevne. Plazovita območja bo zaradi slabe vidljivosti težko prepoznati.

Snežna odeja se bo v prihodnjih dneh še dodatno odebelila, napovedujejo meteorologi. Največ novega snega je zapadlo na območju Zahodnih in Južnih Julijcev. V sredogorju manj, saj se je sneg mešal z dežjem.

V petek dopoldne je snežilo vse do alpskih dolin, kjer je zapadlo do 10 centimetrov snega. Razmere ostajajo spremenljive.

Vipava poplavlja

Reka Vipava in njeni pritoki po prehodnem upadanju ponovno naraščajo. V prihodnjih urah se bo pričela razlivati, popoldan in v noči na soboto pa lahko ob nadaljnjem naraščanju poplavi na območjih pogostih poplav, so v hidrološkem obvestilu zapisali pri agenciji za okolje.

"To niso Benetke, to je Vipava," je fotografijo iz Vipave na Facebooku delil uporabnik.

Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu. Najbolj izrazite bodo v zahodni in osrednji Sloveniji. Do petka popoldne so zato na agenciji za okolje za zahodno in osrednjo Slovenijo izdali oranžno vremensko opozorilo. Pričakujejo od 40 do 80, krajevno tudi okoli 100 milimetrov dežja.

Zaradi močnih padavin lahko danes znova poplavi na območjih pogostih poplav.

Mogoča bodo tudi razlivanja rek ter hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, opozarja Arso. Foto: Občina Kranjska Gora

Zemeljski plazovi mogoči povsod po Sloveniji

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin obstaja tudi povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji. Zemeljski plazovi se lahko pojavijo tudi v preostalih predelih Slovenije, opozarjajo na Geološkem zavodu Slovenije.

Agencija RS za okolje je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije izdala posebno vremensko napoved: V petek in soboto bo oblačno s padavinami, ki bodo v soboto popoldne oslabele. Do nedelje zvečer bo na območju Gorenjske in Zgornje Savinjske skupno padlo od 50 do okoli 100 mm padavin, malo manj pa na Koroškem. Tudi v nedeljo bodo občasno še krajevne padavine, nato bo nekaj časa suho vreme.

Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, še piše Slovenska tiskovna agencija.

V primeru opaženih sprememb pokličite na številko 112, opozarja uprava za zaščito in reševanje.

Naraščanje rek

Po podatkih oddelka za meteorološko napoved pri agenciji za okolje bodo v petek in soboto reke v večjem delu Slovenije naraščale. Pretoki rek se bodo v petek v večjem delu Slovenije, razen na vzhodu in jugovzhodu, povečali do velikih pretokov. Ob intenzivnih padavinah lahko prehodno hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki. V soboto bodo do velikih pretokov narasle tudi reke v vzhodni in jugovzhodni Sloveniji.

V petek popoldne se bo v manjšem obsegu razlivala Sava v srednjem toku, ponoči in v soboto pa tudi v spodnjem toku. Do razlivanj lahko pride v porečjih Sore, Gradaščice, Kamniške Bistrice, Vipave, v slovenski Istri in na jugu Slovenije. Povečevale se bodo poplavljene površine na Ljubljanskem barju ter kraških poljih Notranjske in Dolenjske. Ponoči se bo začela razlivati Krka, sprva v zgornjem toku, v soboto čez dan pa tudi v spodnjem toku.