Na Hrvaškem zaradi snega kaos, v ZDA več mrtvih

Zaradi orkanske burje je zaprta avtocesta A1 med Zagrebom in Splitom, za tovorna vozila pa dopoldne ni bila prevozna nobena cestna povezava med notranjostjo Hrvaške in obalo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi burje sta med drugim zaprta tudi jadranska magistrala med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno ter paški most.

Sunki vetra do 180 kilometrov na uro

Prav tako ne vozijo številni trajekti in katamarani na hrvaške otoke. Zaradi burje sicer za območje Reke velja rdeče vremensko opozorilo. Pričakujejo orkanske sunke vetra, ki lahko dosežejo hitrost do 180 kilometrov na uro.

Policija je sicer v petek kaznovala kar 50 voznikov tovornjakov, ki so se kljub zapori na območju Gorskega kotarja podali na avtocesto Zagreb-Reka. Kot so danes sporočili s policije, so jih policisti v konvoju pospremili do najbližjega počivališča, kjer so nato voznike oglobili.

V večjem delu Hrvaške so davi zabeležili temperature pod lediščem. V Zagrebu je bilo minus 9,2 stopinje, v Rovinju pa je 3,4 stopinje pod ničlo. Največ snega, 27 centimetrov, je zapadlo v Delnicah.

V petek je snežilo tudi v osrednji Istri, kjer je padlo pet centimetrov snega, snežinke pa so padale tudi ponekod ob morju.

V ZDA zaradi mraza in snega več deset mrtvih

V ZDA je v minulem tednu zaradi zimskih razmer umrlo najmanj 50 ljudi, poročajo ameriški mediji. Zelo nizke temperature, sneg in poledica so bili vzrok za številne prometne nesreče ter težave v letalskem prometu, zaprte so bile številne šole, mnoga gospodinjstva so še vedno brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Buffalo, ZDA. Foto: Reuters

V zvezni državi Tennessee je po uradnih podatkih umrlo 14 ljudi, v Pensilvaniji je v petek v prometni nesreči na avtocesti umrlo pet žensk. O petih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Kentuckyja.

V Oregonu so zaradi električnega udara, ko je v snežnem neurju na njihovo vozilo padel drog daljnovoda, umrli trije ljudje. V tej zvezni državi na zahodu ZDA je sicer brez elektrike 75.000 ljudi, zato so razglasili izredne razmere.

O mrtvih poročajo tudi iz Illinoisa, Kansasa, New Hampshira, New Yorka, Wisconsina in zvezne države Washington. Foto: Reuters

V nekaterih delih ZDA naj bi se mraz nadaljeval tudi ta konec tedna. To velja tudi za jug ZDA, kjer niso navajeni tako nizkih temperatur.