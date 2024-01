To sta po telefonu govorila Biden in Netanjahu #vŽivo

Kirby je poskušal novinarje prepričati, da je bil pogovor Bidna in Netanjahuja načrtovan že prej in ni bil neposredna posledica izjav izraelskega premierja proti rešitvi dveh držav.

Kirby je poskušal novinarje prepričati, da je bil pogovor Bidna in Netanjahuja načrtovan že prej in ni bil neposredna posledica izjav izraelskega premierja proti rešitvi dveh držav. Foto: Reuters

Poudarki dneva:



8.15 Biden v pogovoru z Netanjahujem potrdil podporo palestinski državi

8.15 Biden v pogovoru z Netanjahujem potrdil podporo palestinski državi

"Predsednik še vedno verjame v obljubo in možnost rešitve dveh držav," je novinarjem v Beli hiši dejal tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby.

"Predsednik je v pogovoru izrazil trdno prepričanje, da je rešitev dveh držav še vedno pot naprej, in to bomo poudarjali še naprej. Dobri prijatelji in zavezniki lahko imajo takšne odkrite in neposredne razprave, kot jih imamo mi," je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Biden in Netanjahu, ki sta se pred tem nazadnje pogovarjala 23. decembra, sta govorila tudi o talcih, ki so jih zajeli pripadniki islamističnega gibanja Hamas med napadom na Izrael 7. oktobra lani.

Biden je ves čas po napadih izražal trdno podporo Izraelu, vendar obenem opozarja Netanjahuja, da bo Izrael izgubil podporo sveta zaradi neselektivnega bombardiranja Gaze.

Med potovanjem po Bližnjem vzhodu je državni sekretar ZDA Antony Blinken prejšnji teden v pogovorih s predstavniki izraelskih oblasti poudaril, da so arabske države, vključno s Savdsko Arabijo, zavezane k pomoči pri obnovi Gaze in prihodnjem palestinskem upravljanju, vendar le pod pogojem, da bo Izrael odprl pot palestinski državi.

Netanjahu je sicer v četrtek zatrdil, da bi moral biti predsednik izraelske vlade sposoben reči ne celo najboljšim prijateljem, še poroča STA.

Izraelski odgovor na napad Hamasa, ki je zahteval 1.140 življenj, je doslej po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi zahteval 24.762 življenj, od tega je bilo 70 odstotkov žensk, otrok in mladostnikov.