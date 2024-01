Hutiji na ameriški tanker izstrelili dve balistični raketi #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.44 Hutiji na ameriški tanker izstrelili dve balistični raketi

Iranska zavezniška milica hutijev je v četrtek zvečer na ameriški tanker izstrelila dve protiladijski balistični raketi, a so rakete k sreči zadele vodo blizu ladje. V napadu ni bilo poškodovanih ali materialne škode, je sporočilo centralno poveljstvo ZDA.

The #Houthis reported that they successfully attacked the #American tanker Chem Ranger and scored a direct hit on it. The level of damage to the vessel is still unknown. pic.twitter.com/eOYaAWlc0h