Aktivisti s "pire krompirjem" nad Monetovo sliko senenih kopic #video

V nagovoru, ki je bil posnet in je prek spleta v nekaj urah dosegel več deset tisoč ljudi, je 25-letna aktivistka Mirjam Herrmann povedala, da je, medtem ko se dogaja podnebna katastrofa, "to, česar se bojimo, paradižnikova juha ali zmečkan krompir na umetnini". Dodala je, da umetnina ne bo vredna nič, ko se bomo primorani boriti za hrano, in da jo je strah tega, da znanstveniki lakoto napovedujejo že za leto 2050. Policija je oba pridržala.

S somišljenikom sta izvedla aktivistično akcijo ob Monetovi umetnini iz serije senenih kopic, ki je bila leta 2019 prodana za 111 milijonov dolarjev. Umetnik je v omenjeni seriji, ki obsega 25 del, senene kopice slikal ob različnih urah, letnih časih in vremenskih razmerah. Kot so za New York Times sporočili iz muzeja, je umetnina zaradi zaščitnega stekla ostala nepoškodovana in bo kmalu znova na ogled.

Van Goghove Sončnice kljub paradižniku nepoškodovane

Podoben incident se je zgodil sredi oktobra, ko sta članici aktivistične skupine Just Stop Oil v znamenito sliko Sončnice nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha v londonski Nacionalni galeriji zalučali paradižnikovo juho. Tudi v tem primeru umetnina ni bila poškodovana, so sporočili iz galerije.

Just Stop Oil so pred kratkim napadli vsaj šest pomembnejših umetnin v uglednih britanskih ustanovah. Poleg van Goghovih Sončnic The New York Times izpostavlja še incident, ko so se prilepili na kopijo zadnje večerje iz 16. stoletja v Kraljevi akademiji. Podobno so se italijanski aktivisti gibanja Zadnja generacija prilepili na zaščitno steklo Botticellijeve slike Pomlad, se priklenili na ograjo v kapeli Scrovegni v Padovi in protestirali ob antični plastiki Laokoontova skupina v Vatikanskih muzejih.

Poleg naštetih The Guardian izpostavlja gladovno stavko članov gibanja pred Reichstagom v Berlinu in protest, v katerem so se številni člani prilepili na nekatere izmed najprometnejših cest v Nemčiji. Organizacija obtožuje nemško vlado, da ignorira vsa opozorila in s tem vodi državo v propad. S svojim imenom sporočajo, da so predstavniki zadnje generacije, ki lahko prepreči družbeni razkroj, še piše The Guardian.