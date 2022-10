Protestnici s paradižnikovo juho nad van Goghove sončnice #video

Videoposnetek, ki ga je objavila kampanja Just Stop Oil − ta zadnja dva tedna organizira proteste v britanski prestolnici −, prikazuje dve ženski, ki sta čez sliko polili dve pločevinki paradižnikove juhe.

"Na okvirju je nekaj manjših poškodb, vendar je slika ostala nepoškodovana," so sporočili iz galerije.

Policija je sporočila, da sta bili obe ženski zaradi kaznivega dejanja aretirani.

"Policisti so ju odpeljali v pripor na policijsko postajo v središču Londona," je zapisano na Twitterju

Slika je vredna več kot 84 milijonov dolarjev

V Narodni galeriji, kjer hranijo eno največjih zbirk slik na svetu, so dejali, da so bile "Sončnice" iz leta 1888 eno najbolj priljubljenih del v muzeju.

"To je slika, ki je najpogosteje reproducirana na kartah, plakatih, skodelicah, kuhinjskih krpah in pisalnem materialu. To je bila tudi slika, na katero je bil van Gogh najbolj ponosen," so zapisali na svoji spletni strani.

V kampanji Just Stop Oil so ocenili, da je slika vredna več kot 84 milijonov dolarjev.

Protestniki proti podnebnim spremembam protestirajo že dlje časa. Pred dnevi so okoli parlamenta in vladnih oddelkov blokirali ceste.