Šrilanški predsednik pobegnil pred protestniki

Protestniki v šrilanški prestolnici Kolombo so danes zasedli rezidenco in urad predsednika. Zadnjega, tako kot vso vlado, pozivajo k odstopu zaradi hude gospodarske krize, v kateri se je znašla ta otoška država. Predsednika so medtem premestili na varno lokacijo.

Na tisoče ljudi je obkolilo rezidenco predsednika Gotabaye Rajapakse in zahtevalo njegov odstop. Ko se je množica zbrala pred vhodom v rezidenco, so čete, ki varujejo kompleks, streljale v zrak, da bi zadržale jezne protestnike, medtem ko so predsednika odpeljali na varno.

Na družbenih omrežjih so zakrožili posnetki, ki prikazujejo na stotine ljudi, ki se sprehajajo po rezidenci, nekaterimi med njimi pa so celo skočili v bazen. Druge je mogoče videti, kako se smejijo in poležavajo v razkošnih spalnicah.

Foto: Reuters

Kmalu zatem, ko je množica vdrla v predsedniško palačo, so protestniki zasedli tudi bližnji predsednikov urad.

Varnostne sile so sicer poskušale razgnati množico, ki je preplavila upravno okrožje Kolomba. Tri osebe so zaradi strelnih ran prepeljali v bolnišnico skupaj s še 36 ljudmi, ki so imeli težave z dihanjem zaradi uporabe solzivca, je povedala predstavnica osrednje bolnišnice v prestolnici.

Foto: Reuters

Z umikom predsednika se zastavlja vprašanje, ali namerava Rajapaksa ostati na položaju. Neimenovani varnostni vir je za AFP povedal, da ostaja predsednik. Premeščen je bil na varno, trenutno ga varuje vojaška enota.

Eden od državnih uslužbencev pa je za AFP dejal, da ne vedo, kje natančno je predsednik, da pa naj bi bil pri šrilanški mornarici in je na varnem.

Zasebne televizijske hiše so medtem predvajale posnetke, ki prikazujejo konvoj vozil na mednarodnem letališču, ki bi lahko pripadal predsedniku, vendar za zdaj ni potrditve, da bi Rajapaksa zapustil državo.

Foto: Reuters

Šrilanški premier Ranil Wickremesinghe je v odziv na množične proteste sklical nujno sejo vlade, kjer bodo razpravljali o morebitnem političnem vakuumu, ki bi nastopil ob predsednikovem umiku. Prav tako je pozval k sklicu nujne seje parlamenta.

Vlada je sicer v petek uvedla policijsko uro, a jo je danes zjutraj pod pritiski civilne družbe odpravila. Kljub temu je policija v prestolnici danes močno okrepila navzočnost, okoli državnih poslopij pa so bile postavljene ograje, ki pa niso ustavile vdora v predsedniški poslopji.

Foto: Reuters

Šrilanka se trenutno spopada z največjo gospodarsko krizo, odkar se je leta 1948 osamosvojila od Velike Britanije. Država je od sredine aprila, ko ni mogla poravnati 51 milijard dolarjev zunanjega dolga, plačilno nesposobna, zaradi hudega pomanjkanja tujih valut pa trgovci ne morejo uvoziti nujnih življenjskih potrebščin.

V državi je skoraj povsem zmanjkalo bencina in dizelskega goriva, zato je bilo zaradi varčevanja z omejenimi zalogami goriva odrejeno zaprtje najpomembnejših vladnih uradov in šol.

Predsednikov brat Mahinda Rajapaksa je že v začetku maja odstopil s položaja predsednika vlade, a to ni umirilo političnih razmer v tej obubožani državi.