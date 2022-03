Protestniki skušali zaustaviti superjahto ruskega bogataša #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se v Ukrajini vztrajno borijo proti ruski agresiji, po vsem svetu skoraj dnevno potekajo množični protesti proti vojni v Ukrajini. Skupina ukrajinskih protestnikov je skušala preprečiti, da bi superjahto Romana Abramoviča zasidrali v Turčiji. V majhnem gumenjaku z rumeno-modro zastavo in napisom "Brez vojne" so vztrajali, dokler se ni vmešala policija.

Ali je bil na 140-metrski jahti My Solaris, ko je v ponedeljek prispela v Bodrum, tudi njen lastnik, ruski bogataš Roman Abramovič, ni znano.

Proti lastniku Chelseaja, vrednega dobrih deset milijard funtov (1,2 milijarde evrov), je sicer britanska vlada uvedla sankcije kot del poskusov zatiranja bogatih Rusov s premoženjem v Združenem kraljestvu.

Protestniki so bili manjša ekipa jahtarjev iz črnomorske Odese, še poročajo tuji mediji. Njihova akcija se je končala, ko je prispela lokalna policija, in superjahta je lahko pristala v pristanišču.

Abramovič je v Turčijo prispel dober teden dni po tem, ko je 13. marca zapustil črnogorsko jadransko letovišče Tivat. Od takrat se je plovilo pomikalo proti jugu in zaokrožilo okoli gršega otoka Kreta, preden je zaplulo v turške vode. Foto: Guliverimage

Ta luksuzna jahta ima osem palub in helikoptersko ploščad, zgradili pa so jo v ladjedelnici Lloyd Werft v Bremerhavnu v Nemčiji. Lopa, v kateri so jo zgradili, je bila večja od Buckinghamske palače.

Ima 48 kabin, ki sprejmejo do 36 potnikov, na njej je več kot 60 članov posadke. Poganjata jo dva napredna motorja, s katerima se ponaša kot najmočnejša jahta na svetu in je le ena v nizu jaht v Abramovičevi lasti.

Druga jahta, Eclipse, trenutno pluje južno od grškega otoka Rodosa, in domnevajo, da je prav tako na poti v Turčijo. Zanimivo je, da ima Eclipse svoj sistem protiraketne obrambe, ponaša se tudi s kinom, konferenčno sobo, otroško igralnico, frizerskim salonom in mini podmornico, ki se lahko potopi do 45 metrov.

Jahta Eclipse ima svoj sistem protiraketne obrambe, če bi jo mogoče napadli. Foto: Guliverimage