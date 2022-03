Chelsea danes igra, čeprav so Abramoviču zamrznili premoženje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleško prvenstvo, zaostale in vnaprej odigrane tekme

Danes bodo na Otoku odigrane štiri tekme angleškega prvenstva. Na delu bo tudi Chelsea, pri katerem se v zadnjih dnevih ne govori toliko o nogometu, kot o njegovem lastniku Romanu Abramoviču, ki mu je danes britanska vlada zaradi ruske invazije na Ukrajino uvedla sankcije. Bogatemu Rusu je zamrznila premoženje. Zasegla je londonski klub, ki v tej sezoni brani evropski naslov, in tako ustavila prodajo. Modri vseeno lahko igrajo tekme.

Britanska vlada bo Chelseaju, enemu najboljših angleških klubov, ki v tej sezoni v ligi prvakov brani naslov, izdala posebno licenco, s katero bo lahko končal sezono. Med drugim mu bo omogočala izplačilo plač zaposlenim in ogled nogometnih tekem tistim, ki so že kupili vstopnice. Klub novih vstopnic medtem ne more več prodajati. Chelsea igra naslednjo domačo tekmo v nedeljo, ko bo na Stamford Bridgu gostoval Newcastle.

Tretjeuvrščeni Chelsea (z dvema odigranima tekmama manj) za vodilnim Manchester Cityjem zaostaja 16 točk. Foto: Guliverimage

Danes modri gostujejo pri Norwich Cityju. To je uvodna tekma 30. kroga angleškega prvenstva, ki ga bodo preostali prvoligaši odigrali čez poldrugi teden, izbrance Thomasa Tuchla pa čaka takrat pokalni spopad z Middlesbroughom Andraža Šporarja, ki bo 19. marca računal na pomoč domačega igrišča na stadionu Riverside.

Angleško prvenstvo, zaostale in vnaprej odigrane tekme: Četrtek, 10. marec:

19. krog, zaostala tekma:

20.30 Wolverhampton - Watford



20. krog, zaostala tekma:

20.45 Leeds United - Aston Villa 21. krog, zaostala tekma:

20.30 Southampton - Newcastle 30. krog, vnaprej odigrana tekma:

20.30 Norwich City - Chelsea