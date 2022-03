Britanska vlada zamrznila premoženje Romanu Abramoviču

Na seznamu sankcioniranih oligarhov so se poleg Romana Abramoviča znašli še Igor Sechin, Oleg Deripaska, Dmitri Lebedev, Andrey Kostin, Alexei Miller in Nikolai Tokarev, poroča Guardian.

"Ne more biti varnega mesta za tiste, ki podpirajo Putinov napad na Ukrajino," je bil jasen britanski premier Boris Johnson. Današnje sankcije so najnovejši ukrep Velike Birtanije v podporo Ukrajini. "Neusmiljeni bomo do tistih, ki podpirajo ubijanje civilistov, uničevanje bolnišnic in nezakonito zasedbo suverenih zaveznikov," je še povedal Johnson.

Prodaja kluba ustavljena, nakup vstopnic za ogled tekem ni mogoč

Prejšnji teden je Abramovič naznanil, da bo po 20 letih lastništva prodal nogometni klub Chelsea, denar od prodaje pa bo dal v dobrodelne namene za žrtve vojne v Ukrajini. Prodaja zaradi sprejetih sankcij zdaj ni več mogoča, razen v primeru, da vlada izda posebno dovoljenje, poroča The Sun.

Delovaje kluba je sicer omejeno. Nogometaši sicer lahko igrajo na tekmah. Navijači, ki so že kupili karte za ogled tekem, si jih lahko ogledajo. Nadaljnja prodaja kart za ogled tekem ni več možna.

Danes sprejete sankcije bodo izvršene pred prodajo kluba. Njegovo premoženje so zamrznil, transakcije v Veliki Britaniji niso več mogoče, prav tako so Abramoviču prepovedali vstop v državo.

Kdo je Roman Abramovič?



Roman Abramovič se je rodil v mestu Saratov na ruskem ozemlju tedanje Sovjetske zveze. Odraščal je v ravni družini, mlad je izgubil oba starša. Leta 1987 poročil s svojo prvo soprogo Olgo Jurevno Lusovo in skupaj sta ustanovila podjetje, ki je izdelovalo lutke. Njegovo premoženje se je razširilo, začel je vlagati v naftne konglomerate in druga podjetja. Vzpostavil je dobre politične vezi, tesno je povezan s Kremljem.