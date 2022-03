Roman Abramovič se je odločil: Prodal bom Chelsea

"Rad bi komentiral špekulacije v medijih v zadnjih nekaj dneh v zvezi z mojim lastništvom Chelseaja. Kot sem že povedal, sem vedno sprejemal odločitve v interesu kluba. V trenutni situaciji sem se zato odločil za prodajo kluba, saj menim, da je to v najboljšem interesu kluba, navijačev, zaposlenih, pa tudi sponzorjev in partnerjev kluba," je zapis za javnost začel ruski mogotec Roman Abramovič.

"Prodaja kluba ne bo potekala po hitrem postopku, ampak bo po ustreznih postopkih. Hkrati ne bom zahteval odplačevanja posojil. Tu zame nikoli ni šlo za posel ali denar, ampak za čisto strast do igre in kluba. Poleg tega sem svoji ekipi naročil, naj ustanovi dobrodelno fundacijo, kamor bodo namenili ves čisti izkupiček od prodaje. Fundacija bo namenjena vsem žrtvam vojne v Ukrajini. To vključuje zagotavljanje ključnih sredstev za nujne in takojšnje potrebe žrtev ter podporo dolgoročnemu delu pri okrevanju," je zapisal Abramovič.

"Vedite, da je bila to zame izjemno težka odločitev in da me boli, da se na tak način poslavljam od kluba. Vendar verjamem, da je to v najboljšem interesu kluba. Upam, da bom lahko še zadnjič obiskal Stamford Bridge, da se osebno poslovim od vseh vas. Bilo mi je v čast in velik privilegij biti del Chelseaja in ponosen sem na vse naše skupne dosežke. Nogometni klub Chelsea in njegovi navijači bodo vedno v mojem srcu."

Več sledi ...

