Kje sta zasidrani luksuzni jahti Romana Abramoviča?

Od začetka ruske vojaške invazije na Ukrajino in sankcij, uvedenih proti Rusiji, je turško pristanišče Bodrum postalo zatočišče za drage jahte ruskih oligarhov, ki so svoje premoženje, luksuzne jahte in letala razporedili po vsem svetu, da bi se izognili sankcijam, ki so jih proti Rusiji uvedle zahodne države.

Jahta ruskega bogataša Ališerja Usmanova, ki je skrivnostno izginila iz marine v Betini na otoku Murter, je zdaj zasidrana v turškem pristanišču Bodrum, piše Večernji list.

Abramovič ima v Turčiji zasidrani še dve jahti

Poleg pet milijonov evrov vredne jahte Irina VU sta v turških pristaniščih zasidrani tudi dve jahti milijarderja Romana Abramoviča.

Jahti luksoz i miliarderit rus, Roman Abramoviç ka mbërritur në Bodrum të provincës turke Mugla.

Superjahti "Eclipse" me gjashtë kate, me një gjatësi 164 metra dhe i gjerë 22 metra, dje lundroi nga Marmaris dhe u ankorua pranë Bodrumit. pic.twitter.com/QVUdK2M8Pg — ANADOLU AGENCY (AL) (@aa_albanian) December 12, 2022

Solaris, 600 milijonov dolarjev vredna, 140 metrov dolga jahta pod bermudsko zastavo, ki je v lasti sankcioniranega Abramoviča, je prispela v Bodrum 21. marca 2022. Pred tem je bila zasidrana v pristanišču v Črni gori. Njegova druga jahta Eclipse, vredna 700 milijonov dolarjev, pa je le dan kasneje prispela v Marmaris.

Poleg njih so zdaj v Turčiji zasidrane še štiri superjahte v lasti ruskih oligarhov, ki se skušajo izogniti sankcijam Zahoda, poroča Business Insider. Med njimi je 400 milijonov dolarjev vredna jahta Flying Fox, ki je v lasti Dimitrija Kamenščika, vodje moskovskega letališča Domodedovo, 85 milijonov dolarjev vredna jahta Ragnar, ki je v lasti nekdanjega agenta KGB Vladimirja Stržalkovskega, in100 milijonov dolarjev vredna superjahta Titan Aleksandra Abramova.

Vlaganje Rusov oživilo turško gospodarstvo

Rusko vojaško invazijo na Ukrajino in mednarodne sankcije proti Rusiji je zagotovo najbolje izkoristil turški predsednik Reçep Tayyip Erdoğan, ki je svojo državo spremenil v zatočišče ruskega kapitala. Ruske podjetnike, ki so pod sankcijami, je pozdravil kot turiste in investitorje, saj to ni kršitev mednarodnega prava.

Številni Rusi so tako v turških bankah odprli račune v turških lirah, kar je oživilo turško gospodarstvo, ki je prej sicer propadalo. Po poročilu turške centralne banke je v samo dveh dneh marca lani v Turčijo vstopilo več kot tri milijarde dolarjev. Čeprav si Rusi ob odhodu iz Rusije ne smejo lastiti več kot pet tisoč dolarjev denarja, naj bi oligarhi in ljudje blizu Vladimirja Putina ob odhodu iz države v letala nosili kovčke denarja, ki so ga vložili v Turčijo.

Z nakupom nepremičnine dobijo turško državljanstvo

Zaradi te situacije so cene nepremičnin v turističnih krajih po vsej Turčiji močno narasle. Turški ekonomski analitiki trdijo, da je Turčija od bogatih Rusov prejela več deset milijard dolarjev naložb, predvsem v nepremičninskem in turističnem sektorju. Številni Rusi iščejo turško državljanstvo tudi zato, ker Turčija svoje državljanstvo podeli tujcem pod pogojem, da kupijo nepremičnino, vredno 250 tisoč dolarjev.

Čeprav uradnih podatkov ni, je nekaj tisoč bogatih Rusov in oligarhov že izkoristilo to pravico in pridobilo turško državljanstvo, ki jim omogoča prosto gibanje in trgovanje, saj se s prevzemom turškega državljanstva izognejo mednarodnim sankcijam.