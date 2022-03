So res zastrupili ruskega milijarderja?

Russian oligarch Roman Abramovich and Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in Kyiv earlier this month, people familiar with the matter said https://t.co/uuf16onHCu — The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2022

Roman Abramovič, ta naj bi bil zelo blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, in ukrajinska vladna uradnika naj bi po srečanju v Kijevu po pogajanjih za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo kazali znake zastrupitve. Domnevno naj bi se to zgodilo med 3. in 4. marcem letos.

Abramovič in dva člana ukrajinske delegacije naj bi po sestanku dobili rdeče oziroma razdražene oči, luščila naj bi se jim koža na rokah in obrazu, trpeli pa naj bi tudi za neprestanim solzenjem.

Lastnik britanskega nogometnega kluba Chelsea FC, ki ga je sankcioniralo Združeno kraljestvo, se v diplomatskem prizadevanju za konec spopadov vozi med Moskvo, Lvovom, Kijevom in drugimi kraji, še navaja omenjeni portal.

Za domnevno zastrupitvijo naj bi stali Kremeljski privrženci, ki nasprotujejo kakršnemukoli dogovoru s pogajanji. Zdravstveno stanje Abramoviča in ukrajinskih uradnikov naj bi se že izboljšalo, njihova življenja naj ne bi bila v nevarnosti.

Zahodni uradniki še ugotavljajo, ali so osebe zastrupili s kemičnim ali biološkim sredstvom, ali pa morda z elektromagnetnim sevanjem.