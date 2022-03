Vse od leta 2003 je bil Roman Abramovič lastnik londonskega kluba Chelsea. Po začetku ruske invazije na Ukrajino se na vse kriplje trudi, da bi prodal klub, katerega vrednost je ocenil na tri milijarde funtov.

Kontaktiral naj bi švicarskega milijarderja Hansjorga Wyssa, med morebitnimi kupci so se pojavili najbogatejši Britanec Jim Ratcliffe, ki je že lastnik dveh klubov v Švici in Franciji (FC Lausanne-Sport in Nice), lastnik ekipe ameriškega nogometa New York Jets Woody Johnson, pa tudi zakonca Nick in Holly Candy – milijarder je javno izjavil, da se pogovarja o nakupu kluba.

Premoženje na Otoku ocenjeno na 12 milijard evrov

A ne bo šlo tako preprosto, saj je britanska vlada v četrtek zamrznila vse njegovo premoženje na Otoku. Združeno kraljestvo je Rusa sankcioniralo kot del odziva na rusko invazijo na Ukrajino in ne želi, da bi Abramovič na Otoku služil denar na račun kluba. Vlada verjame, da je imel več desetletij tesne odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, čeprav jih je Abramovič vedno zanikal.

Foto: Guliverimage

Njegovo celotno premoženje v Veliki Britaniji naj bi bilo ocenjeno na več kot deset milijard funtov oz. 12 milijard evrov. Ob lastništvu kluba ima v svoji lasti še veliko nepremičnin.

Tako so mu zamrznili vse njegove vile, izvzet ni bil niti nogometni klub Chelsea, ki pa lahko še naprej deluje, saj mu je vlada podelila posebno licenco, ki velja do 31. maja in mu dovoljuje nastope v tekmovanjih. Lani je londonski klub osvojil elitno ligo prvakov. V angleškem finalu je z 1:0 premagal Manchester City in tako ponovil podvig iz leta 2012, ko je na Wembleyju padel nemški Bayern.

V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju je v tej sezoni še vedno aktiven. Je na dobri poti, da si prihodnji teden zagotovi vstopnico za četrtfinale, potem ko je na domačem terenu premagal Lille.

Abramovičevo premoženje na Otoku in drugod po svetu Nepremičnina Kensington Palace Gardens v osrednjem Londonu s 15 spalnicami, ki jo je kupil leta 2009 za 90 milijonov funtov, je zdaj ocenjena na približno 180 milijonov evrov.

Stanovanje penthouse s pogledom na reko Temzo je vredno 26 milijonov evrov. Vhod v palačo Kensington Palace Gardens. Foto: Reuters Londonsko stanovanje, vredno več kot deset milijonov evrov, ter tri razkošne vile, ki jih je kupil za 30 milijonov evrov. Objekte naj bi povezal in spremenil v razkošen dom, vreden 120 milijonov evrov.

Na Otoku naj bi imel še bistveno več lastnin, za katere vlada nima podatkov.

Njegova počitniška hiša na francoski rivieri Chateau de la Croe naj bi bila vredna več kot sto milijonov evrov.

Smučarski ranč v Koloradu z dvorcem na 200 hektarjih in 11 spalnicami je ocenjen na več kot 60 milijonov evrov.

20 milijonov evrov vreden hotel v Tel Avivu (Abramovič ima prav tako izraelsko državljanstvo).

Megajahta Solaris, ki jo je kupil lani za več kot pol milijarde evrov, je dolga 143 metrov. Prejšnji teden je bila še privezana v Barceloni, nato pa so jo nazadnje videli na obali Sicilije in naj bi potovala v smeri Izraela. Jahta Eclipse Foto: Guliverimage Še večja jahta Eclipse (162,5 metra), vredna več kot milijardo evrov, je zdaj zasidrana v davčni oazi blizu Britanskih Deviških otokov.

Letalo Boeing 787 Dreamliner, vreden dobrih 300 milijonov evrov.

Letalo Boeing 767-33A ER (Abramovič ima za letali dva pilota, ki naj bi ju na leto plačal 190 tisoč evrov).

Trije helikopterji EuroCopter.

Velika zbirka avtomobilov, ki so vredni 19 milijonov evrov (Pagani Zonda R, Porsche 911 GT1 Evo, Ferrari FXX, Bugatti Veyron, Aston Martin Vulcan, Maserati MC12 Corsa).

...

Privržence Chelseaja ne skrbi premoženje Rusa, ampak kaj se bo zgodilo s klubom. V času sankcij ne more prodajati in kupovati igralcev. Prav tako se ne smejo pogajati za nove pogodbe z nogometaši, ki so del ekipe.

Glavni trener Thomas Tuchel je po zmagi proti Norwichu s 3:1 javno izrazil, da je prihodnost negotova: "Dokler bomo imeli dovolj majic in avtobus za vožnjo na tekme, bomo tam in bomo trdo tekmovali. Gremo iz dneva v dan. Včeraj tega nisem vedel in ne vem, kaj bo jutri. Spreminja se skoraj vsak dan. Še vedno sem vesel, da sem tukaj, in še vedno sem vesel, da sem vodja močne ekipe. Vem, da je okoli veliko hrupa."

Thomas Tuchel ne ve, kaj prinaša jutri. Foto: Guliverimage

Navijači Chelseaja so skandirali Abramovičevo ime na tekmi z Norwichem. Obstoječi lastniki sezonskih vstopnic bodo lahko spremljali obračune na domačem Stamford Bridgeu, medtem ko rednih vstopnic ne bo v prodaji, dokler je lastnik Abramovič. Zaustavila se je tudi prodaja izdelkov, povezanih s Chelseajem.

Britanska vlada je pripravljena razmisliti o dopolnitvi posebne licence, ki bo omogočila prodajo kluba. A bi bil ob tem pogoj, da Abramovič ob prodaji ne prejme sredstev. Ta je že pred dnevi dejal, da bi izkupiček od prodaje namenil za žrtve vojne v Ukrajini.

Klub je v neznanih vodah, saj je v zraku vprašanje, kaj se bo z njim zgodilo. Vprašanj je pravzaprav veliko, odgovorov malo.