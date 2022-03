Romana Abramoviča končno ujeli v objektiv

Ruski milijarder Roman Abramovič, dolgoletni lastnik Chelseaja, aktualnega evropskega nogometnega prvaka, se je znašel v velikih težavah. Britanska vlada mu je zamrznila premoženje, zato je do preklica ustavljen postopek prodaje londonskega kluba in njegovih nepremičnin na Otoku. Abramovič se je pred kratkim mudil v Izraelu, v eni od redkih držav na svetu, ki zaradi vojne invazije na Ukrajino niso sprožile sankcij proti najvplivnejšim ruskim oligarhom.

Kje je Roman Abramovič? Ruskega bogataša, ki je v zadnjih dveh desetletjih s Chelseajem osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, že dalj časa ni na Otoku. Bogati Rus, ki v preteklosti ni skrival poslovnih vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in si napolnil žepe ob trgovanju z nafto, je bil pred kratkim v Belorusiji, kjer je poskušal pomagati pri "mirovnih"' pogajanjih, da bi se čim prej končale vojne grozote v Ukrajini.

Eden najbogatejših Rusov, proti kateremu je britanska vlada sprožila sankcije, je v Izrael prispel v nedeljo zvečer, nato pa se najverjetneje prek Turčije vrnil v Rusijo. Abramovičevo premoženje je po podatkih revije Forbes vredno okrog 12 milijonov evrov. Foto: Reuters

Ko je ena izmed njegovih ''megajaht'' Solaris v nedeljo zaplula v Črno goro (Tivat), so se razširile govorice, da se ruski mogotec nahaja v deželi ob Jadranskem morju, ki ni del Evropske unije. Abramoviča pa ni bilo v Črni gori.

55-letni Rus ima poleg ruskega še portugalsko in izraelsko državljanstvo. Kot ruski Jud je lahko pred leti zaprosil za izraelski potni list, v Tel Avivu pa ima tudi tri nepremičnine. V nedeljo se je tako podal v Izrael.

Sveta dežela je ena redkih držav na svetu, ki ni sprožila sankcij zopet ruskih oligarhov. Abramovič je Izraelu v zadnjih letih namenil vsaj polovico milijarde evrov, velike zneske je doniral za delovanje spominskega centra o žrtvah holokavsta Yad Vashem ter muzeja v Jeruzalemu.

Njegovo letalo Gulfstream G650ER, s katerim ponavadi potuje po svetu, je iz Moskve pripotovalo v Izrael v nedeljo zvečer, nato pa so ga na letališču Ben Gurion v Tel Avivu, kjer se je zadrževal v VIP prostorih, dan pozneje ujeli fotografski objektivi. Prvič po tem, ko je Rusija sprožila vojaško invazijo na Ukrajino, so svet obkrožile sveže fotografije enega najbogatejših Rusov, še kako znanega ljubiteljem nogometa.

Roman Abramovich's Jet LX-RAY Landed near Moscow, Moscow Oblast, RU. pic.twitter.com/LaEPzDUZMk — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 15, 2022

Po poročanju agencije Reuters obstaja možnost, da se je takrat vkrcal na let za Turčijo. Danes je Abramovičevo letalo, tako so pokazali podatki strani FlightRadar24, aplikacije, ki beleži poti letal od vzleta do pristanka, iz Turčije krenilo proti Rusiji in pristalo na moskovskem letališču. Izrael se je namreč odločil, da ne bo zatočišče sankcioniranih ruskih bogatašev, tako da lahko njihova privatna letala na izraelskih tleh ostanejo največ 24 ur.