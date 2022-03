Roman Abramovič svojo 140-metrsko jahto poslal na varno v Črno goro #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Črno goro je danes po poročanju tamkajšnjih medijev priplula jahta Solaris ruskega oligarha Romana Abramoviča, lastnika nogometnega kluba Chelsea. Jahta je priplula v črnogorsko pristanišče Tivat in se je usidrala v bližini luksuzne marine Porto Montenegro. V tej marini naj bi bilo še nekaj jaht ruskih oligarhov.

Abramovičeva jahta, ki v dolžino meri 140 metrov, je v Črno goro priplula iz Barcelone. Črna gora se je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji, ki jih je povezava sprejela zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Italija zasegla največjo jadrnico na svetu ruskega oligarha Melničenka

Italijanske oblasti so v okviru sankcij proti ruskim superbogatašem zasegle 530 milijonov evrov vredno jadrnico ruskega oligarha Andreja Melničenka. Futuristično plovilo Sailing Yacht A, ki velja za največjo jadrnico v zasebni lasti na svetu, je trenutno v tržaškem pristanišču.

Trijamborno, 143 metrov dolgo in 25 metrov široko jadrnico, ki jo poleg vetra poganja hibridni pogonski sistem dizlovih in električnih motorjev, so leta 2015 izdelali v nemški ladjedelnici Nobiskrug, pluje pa pod bermudsko zastavo. Velja za najdražjo jadrnico, načrte zanjo pa je pripravil sloviti francoski oblikovalec Philippe Starck. Posadka šteje prek 50 mož.

Italija zasegla že za 700 milijonov evrov premoženja

Zaseg plovila sledi sankcijam, ki jih je EU zoper ruskega magnata Melničenka, dejavnega na področju energetike in mineralnih gnojil, uvedla ta teden.

V začetku tega meseca je Italija začela zamrzovati premoženja ruskih oligarhov, med drugim so oblasti zasegle luksuzno jahto jeklarskega magnata Alekseja Mordašova. Doslej naj bi zasegle za okoli 700 milijonov evrov premoženja.