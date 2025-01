Ruski milijarder Roman Abramovič je po ugotovitvah BBC in Urada za raziskovalno novinarstvo svojo floto razkošnih in dragih superjaht lažno predstavljal kot komercialno lizing operacijo, da bi se izognil milijonskemu plačilu davka na dodano vrednost.

Milijarder Roman Abramovič, proti kateremu je Velika Britanija marca 2022 uvedla sankcije zaradi povezav z režimom ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v prvem desetletju tega stoletja kupil pet luksuznih jaht. Med drugim tudi superjahto Eclipse, ki je bila nekoč največja zasebna jahta na svetu in je vredna 700 milijonov ameriških dolarjev (673 milijonov evrov).

Kako so novinarji odkrili Abramovičevo shemo lažnega najema jaht

Raziskovalni novinarji (poleg novinarjev BBC med drugim tudi novinarji britanskega Guardiana) so shemo za izmikanje davka na jahte – in druge skrivnosti sankcioniranega imperija ruskega oligarha – odkrili s proučevanjem 400 tisoč datotek in 72 tisoč e -poštnih sporočil, ki so v javnost pricurljali iz ciprskega ponudnika storitev Meritsusa.

Podatki kažejo, kako je Meritsus upravljal Abramovičeva podjetja s pomočjo globalne mreže podjetij, ki so v lasti niza skladov, katerih upravičenec je bil Abramovič.

Kako se je Abramovič izognil plačevanju davkov

Datoteke razkrivajo, kako so svetovalci Abramoviču pomagali, da se je izognil plačilu ogromnih davčnih računov za tekoče stroške jaht v vodah EU, tako da je jahte dajal v najem podjetjem, ki jih je sam nadzoroval.

Roman Abramovič je bil od julija 2003 do maja 2022 tudi lastnik angleškega nogometnega kluba Chelsea. Klub je moral prodati, ker so proti Abramoviču po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 zaradi njegovega tesnega sodelovanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom uvedli sankcije. Zdaj Abramovič po podatkih večino časa preživi v Istanbulu, Tel Avivu in Sočiju. Foto: Guliverimage

Dokumenti kažejo, kako je bilo pet jaht danih v najem podjetju na Cipru, imenovanem Blue Ocean Yacht Management, to pa jih je dalo v najem peščici podjetij na Britanskih Deviških otokih, ki so se zdela neodvisna – a so bila vsa v resnici pod nadzorom Abramoviča.

Je Abramovič storil kaznivo dejanje utaje davkov?

"Prišlo je do utaje davkov," je za BBC povedal italijanski davčni odvetnik in profesor Tommaso Di Tanno in dodal: "To je kaznivo." Pojasnil je, da je bil način, kako so si Abramovičeva podjetja medsebojno dajala jahte v najem, umetna struktura, ki je utajila davke.

Malce previdnejša je bila v izjavi za BBC davčna strokovnjakinja Rita de la Feria. Ta je povedala, da je v shemi jaht videla namige, da so informacije morda napačno predstavljene. "Če je to tako, potem smo zdaj na področju utaj," je dodala.

Oglasili so se tudi Abramovičevi odvetniki

V izjavi za BBC so odvetniki Abramoviča – ki zdaj domnevno živi med Istanbulom, Tel Avivom in ruskim letoviščem Soči – dejali, da je Abramovič vedno pridobil neodvisne strokovne davčne in pravne nasvete ter ravnal v skladu z njimi.