Razmah kriminala na Švedskem: danes štiri eksplozije

Letos so medtem v državi zabeležili 109 eksplozij, lani pa 90 eksplozij in 101 poskus oziroma načrt izvedbe eksplozije. Po navedbah policije je namen bombnih napadov predvsem zastraševanje tarč. Foto: Guliverimage

Na Švedskem so danes v nekaj več kot eni uri odjeknile štiri eksplozije. Po navedbah policije niso terjale žrtev, so pa povzročile materialno škodo. Vzrok eksplozij za zdaj še ni znan, na teren pa so že prispeli strokovnjaki za eksplozije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.