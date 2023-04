Rop v ljubljanskem Tivoliju: štirje osumljenci grozili z nožem

Povzročili so za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo. Fotografija je simbolična.

Povzročili so za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Policijsko upravo Ljubljana so okoli 22.30 obvestili o ropu v ljubljanskem Tivoliju.

Ugotovili so, da so štirje storilci pristopili do oškodovancev in od njih z nožem v roki zahtevali denar. Ko so jim denar izročili, so s kraja zbežali.

Opis storilcev:

Opis 1: moški, star med 20 in 23 let, visok med 175 in 180 cm, črnih kratkih las, oblečen v temna oblačila.



Opis 2: moški, star med 20 in 23 let, visok okoli 175 cm, močnejše postave, oblečen v temna oblačila.



Opis 3 in 4: moška, stara med 20 in 23 let, visoka okoli 180 cm, oblečena v temna oblačila.

Dva moška za drzni tatvini v priporu

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v tem tednu odvzeli prostost 24- in 27-letniku, ki sta 8. in 24. aprila 2023 v centru Ljubljane izvršila dve drzni tatvini.

Obe tatvini sta izvršila na način, da sta pristopila do oškodovancev in jim iz torbic ali žepov jaken odtujila mobilne telefone. Z dejanji sta povzročila za okoli 600 evrov materialne škode. Oba osumljena so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je obema odredil pripor.

V priporu tudi 30-letni osumljenec

Viški policisti pa so odvzeli prostost 30-letniku, ki je med 7. in 24. aprilom 2023 na območju Ljubljane izvršil tri tatvine in roparsko tatvino.

Pri tatvinah je v dveh primerih iz trgovin odtujil izdelke, v enem primeru je oškodovanki iz torbice odtujil mobilni telefon, v zadnjem primeru pa je v trgovini odtujil alkoholne pijače. V zadnjem primeru mu je prodajalka poskušala tatvino preprečiti, osumljenec pa jo je odrinil in s kraja in zbežal. Skupno je z navedenimi dejanji povzročil za okoli tisoč evrov materialne škode. Osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.