Šest držav Zahodnega Balkana že 20 let čaka na uresničitev obljub Evropske unije. Za demokracijo in prihodnost v teh državah bi bilo usodno, če bi mlajša generacija zaradi razočaranja odšla, je opozorila Baerbockova.

"Če Evropa ne pride k njim, bodo oni prišli v Evropo. Prihodnost, upanje in demokracija bodo potem emigrirali," je besede nemške ministrice povzela avstrijska tiskovna agencija APA.

Tudi avstrijski zunanji minister Schallenberg je pozval h konkretni pristopni perspektivi držav Zahodnega Balkana, članstvo pa vidi kot najpomembnejši geostrateški instrument EU.

"Skrajni čas je, da opravimo ta geostrateški 'losov test'," je ponazoril. Po njegovem mnenju v politiki ni vakuuma. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da bo Zahodni Balkan vse bolj prihajal pod vpliv Rusije, Kitajske ali Turčije, je opozoril.

Države Zahodnega Balkana morajo tudi same narediti "domačo nalogo "

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn pa je ob tem spomnil tudi na odgovornost držav Zahodnega Balkana, da same naredijo "domačo nalogo". Sodelovanje držav mora biti sprejeto tudi pri njih doma, je menil.

Črna gora, Srbija, BiH, Severna Makedonija in Albanija so uradno kandidatke za članstvo v EU. Skopje in Tirana sta pristopna pogajanja začela julija lani, medtem ko s Podgorico potekajo od leta 2012, z Beogradom pa od leta 2014. Bosna in Hercegovina je status kandidatke dobila decembra lani, Kosovo pa je takrat vložilo prošnjo za članstvo v povezavi.

Zunanji ministri Nemčije, Avstrije, Švice, Luksemburga in Liechtensteina so na današnjem srečanju govorili tudi o drugih temah, med drugim o vojni v Ukrajini in o Sudanu, od koder zaradi spopadov države EU v zadnjih dneh pospešeno evakuirajo svoje državljane.