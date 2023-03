Fajonova in Tajani v luči nezakonitih migracij napovedala tristransko srečanje v Rimu

"Z ministrom ne samo da sva se zavezala k res dobremu sodelovanju, h krepitvi prijateljskih odnosov med najinima državama. Poznava se dolgo in sva oba po duši Evropejca. Zvezala sva se k temu, da obe najini državi res sodelujeta v duhu ne samo dobrih sosedskih odnosov, ampak tudi znotraj Evropske Unije," je v uvodnem govoru povedala ministrica Tanja Fajon.

Dobro sodelovanje je potrdil tudi Tajani. Dejal je, da sta med današnjim obiskom skupaj utrdila sodelovanje med Ljubljano in Rimom, kar bo, kot je dejal, dokazano in potrjeno tudi v ponedeljek, ko bo italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano obiskal Novo Gorico in Gorico," ki bosta leta 2025 Evropski prestolnici kulture.

Tudi Fajonova je izpostavila, da gre za zelo lep skupen projekt. "Verjamem, da bova z ministrom kmalu obiskala Gorico, čim prej pa bomo skušali organizirati tudi zasedanje, ki je na vrsti v Sloveniji med različnimi ministrstvi obeh držav kar bo priložnost za krepitev odnosov."

V luči nezakonitih migracij tristransko srečanje v Rimu

Napovedala sta tristransko srečanje Hrvaška, Italija in Slovenija, ki bo namenjeno razpravi, kako sodelovati pri premagovanju neurejenih migracij kar je izziv zlasti za sosednjo Italijo. "To so tri države, ki morajo skupaj reševati to težavo, vendar to ni dovolj, potrebna so prizadevanja na ravni celotne Evropske Unije," je opozoril Tajani, ki meni, da je problem nezakonitih migracij mogoče rešiti, če bo zagotovljena stabilnost na Zahodnem Balkanu.

"Slovenija in Italija s policijama zelo dobro sodelujeta z čezmejnimi skupnimi patruljami in mi bomo v Sloveniji naredili vse, da pomagamo pri reševanju spopadanja z nezakonitimi migracijami, neurejenim priseljevanjem zlasti na zunanji Schengenski meji. Tu bomo tesno sodelovali z našima policijama, " je dejala Fajonova. Zavezala sta se tudi k skupni podpori državam Zahodnega Balkana na čim hitrejši poti v Evropsko Unijo.

Fajonova je Tajanija obvestila, da se je te dni pogovarjala s predstavniki Slovencev v Italiji in ga seznanila, da si Slovenci v Italiji želijo, da bi v vladi kmalu zaživelo institucionalno telo, ki zastopa predstavnike manjšin, da res zagotovijo slovenski jezik v italijanskih šolah, da se krepi identiteta in da ima tudi italijanska vlada posluh za boljšo zastopanost predstavnikov Slovenije tako v italijanskem parlamentu kot na lokalni ravni, prav tako, da bodo dobro delovali slovenski programi v italijanskih krajih v severnem delu Italije.

Minister ji je pri tem zagotovil podporo in razumevanje, poudaril pa je, da se bo zavzel tudi za probleme italijanskih prebivalcev slovenske manjšine.

Na področju gospodarstva sta izpostavila turizem, sektor, ki združuje obe državi. Obravnavala sta temo povezav, zavzela sta se, da bi povečala število letov med Ljubljano in Rimom tudi v luči dogodkov, ki se bodo odvijali v prihodnjih mesecih in letih pri čemer izpostavi veliki vrh o prehrani, ki se bo odvijal julija, kolesarsko turo po Italiji in Expo 2030. "Mi si želimo več italijanskih turistov v Sloveniji, Slovenija pa obratno," je še dejal Tajani.