Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na svojem prvem uradnem obisku na Kosovu zagotovila nadaljnji pomoč in podporo Slovenije pri evroatlantskih integracijah ter vključevanju v regionalne in mednarodne povezave. Napovedala je okrepitev slovenske prisotnosti v Kforju in Eulexu ter pozvala k normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom.

V Prištini se je srečala s kosovsko ministrico za zunanje zadeve in diasporo Doniko Gervalla-Schwarz, s katero sta govorili o krepitvi dvostranskih odnosov med državama s poudarkom na gospodarskem sodelovanju. Namen pogovora je bila tudi seznanitev z razmerami na Kosovu kot tudi pogovor o evropski perspektivi države, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva.

"Slovenija in Kosovo sta prijateljski državi, ki imata tradicionalno dobre odnose. Zagotavljam, da bo Slovenija še naprej nudila vso pomoč in podporo Kosovu pri evroatlantskih integracijah," je v pogovoru s kosovsko ministrico poudarila ministrica Fajonova.

"Potrebujemo močan Zahodni Balkan in močno Kosovo"

Izrazila je zadovoljstvo z decembra lani vloženo prošnjo Kosova za članstvo v Evropski uniji in kosovsko stran pozvala k predanemu nadaljevanju z reformami, predvsem na področju delovanja pravne države, zagotavljanja varnega poslovnega okolja in spoštovanja temeljnih pravic. V izogib nadaljnji eskalaciji razmer pa je pozvala k normalizaciji odnosov s Srbijo.

"Tako Slovenija kot tudi celotna Evropska unija budno spremljata varnostne razmere na Kosovu in v regiji. Ljudje si želijo živeti v miru, blaginji, razumevanju in predvsem varno. Zato potrebujemo močan Zahodni Balkan in močno Kosovo, ki napreduje na evropski poti," je poudarila ministrica Fajonova.

Dodala je, da se mora letos nadaljevati dialog Beograda in Prištine pod okriljem EU ter da se morata vladi obeh držav začeti pogovarjati o novem, celovitem dogovoru, ki ga bosta spoštovali obe strani.

Slovenija bo še okrepila svojo prisotnost na Kosovu

Napovedala je še, da bo Slovenija z namenom zagotavljanja stabilnosti in varnosti na Kosovu okrepila svojo prisotnost v državi v okviru sil Kfor in misije Eulex.

Pohvalila je sklepno fazo procesa implementacije liberalizacije vizumskega režima z EU, ki je eden pomembnih ciljev Kosova in njenih državljanov.

Poudarila je, da bo "Slovenija po svojih močeh, v okviru regionalnih pobud, še naprej podpirala nadaljnji napredek in vključevanje Kosova v regionalne in mednarodne povezave". Hkrati je izpostavila pomen implementacije in spoštovanja že sklenjenih regionalnih dogovorov.

V pogovoru o dvostranskem sodelovanju s kosovsko kolegico je ministrica Fajonova izrazila zadovoljstvo nad rastjo gospodarske menjave med državama. Leta 2021 je dosegla skoraj 180 milijonov evrov, približno 250 slovenskih podjetij pa na Kosovu zagotavlja pet tisoč delovnih mest. Priložnosti za okrepitev sodelovanja so predvsem na področju zelene energije, upravljanja voda, ravnanja z odpadki in digitalizacije.

Z MZZ so še sporočili, da so slovensko ministrico na vljudnostnih srečanjih sprejeli še predsednica Kosova Vjosa Osmani, predsednik parlamenta Glauk Konjufca ter predsednik vlade Albin Kurti. Ministrica je sogovornikom čestitala ob 15-letnici neodvisnosti, ki jo bo Republika Kosovo obeležila 17. februarja. Izrazila je željo po nadaljevanju prijateljskih odnosov med državama.

Ministrica Fajonova je s tem zaključila obiske v državah Zahodnega Balkana, med katerimi je od petka obiskala Črno goro ter Bosno in Hercegovino, že lani pa Severno Makedonijo in Srbijo.