Zunanja ministrica danes na uradnem obisku v Črni gori

Ministrica Fajonova bo po Črni gori ter Bosni in Hercegovini obiskala tudi Kosovo.

Fajon je decembra s Schallenbergom opozorila Podgorico, da bi EU lahko zaustavila pristopni proces s Črno goro, če ne bo poskrbela za delovanje vseh institucij. Pri tem sta izpostavila predvsem pomen imenovanja manjkajočih sodnikov za vzpostavitev delujočega ustavnega sodišča.

Tokrat se bo ministrica v okviru delovnega obiska srečala s črnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem, predsednico parlamenta Danijelo Đurović in premierjem Dritanom Abazovićem ter se seznanila z napredkom v državi.

Črna gora zadnji dve leti doživlja zastoj

Črna gora, ki je med državami Zahodnega Balkana na poti v EU najbolj napredovala, zadnji dve leti doživlja zastoj v tem procesu. Gre za obdobje, ko po zmagi na volitvah vlado vodi prosrbska opozicija, sprva s tehnično vlado, od lanskega aprila pa z manjšinsko vlado Dritana Abazovića.

Po sklenitvi sporazuma s Srbsko pravoslavno cerkvijo so poslanci avgusta lani izglasovali nezaupnico vladi, ki ima od takrat tehnični mandat, država pa je zato v vse globlji politični in institucionalni krizi. Ta se je v minulih mesecih odražala tudi v množičnih protestih v prestolnici, kjer so protestniki med drugim pozivali k predčasnim parlamentarnim volitvam.

Obiskala bo tudi Kosovo

Ministrica Fajonova bo po Črni gori ter Bosni in Hercegovini, kjer se je mudila v petek, v ponedeljek obiskala še Kosovo. Regijo kmalu namerava obiskati tudi nova predsednica republike Nataša Pirc Musar.