Fajonova v Sarajevu: Prihodnost BiH je v EU

Kot je slovensko zunanje ministrstvo še zapisalo na Twitterju, je ministrica Fajonova poudarila, da imata državi tradicionalno dobre in prijateljske odnose brez težjih odprtih vprašanj, uspelo jima je okrepiti tudi gospodarsko sodelovanje, ki je že preseglo 1,5 milijarde evrov.

Fajonova je na prvem delovnem obisku v BiH danes ponovila, da v Sarajevo prihaja z jasnim sporočilom, da Slovenija in EU vidita prihodnost BiH v Uniji. "S statusom kandidatke smo državi ponudili roko, zdaj je na njenih voditeljih, da s konkretnimi dejanji pokažejo, kako močno bodo stisnili to roko," je dodala.

Minister @tfajon with Foreign Minister @BiseraTurkovic: "#Slovenia will continue to help #BiH with concrete political support on its European path. We encourage #BiH to make every effort to build trust & dialogue and strengthen the #RuleOfLaw."



🇸🇮🤝🇧🇦 pic.twitter.com/bOlJvJ0A5g