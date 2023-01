Svetovna elita v Švici o prihodnosti človeštva. Prišla bo tudi Tanja Fajon.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vabilo je prejel tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki pa se foruma ne bo udeležil, saj ima druge obveznosti, so za STA pojasnili v njegovem kabinetu. Slovenijo bo tako zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je prejela ločeno vabilo, in sicer kot prva slovenska zunanja ministrica.

Vabilo je prejel tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki pa se foruma ne bo udeležil, saj ima druge obveznosti, so za STA pojasnili v njegovem kabinetu. Slovenijo bo tako zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je prejela ločeno vabilo, in sicer kot prva slovenska zunanja ministrica. Foto: STA

V švicarskem Davosu se danes začenja 53. letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Med osrednjimi temami bosta energetska in prehranska kriza, sodelujoči bodo razpravljali tudi o soočanju svetovnega gospodarstva z visoko inflacijo. Foruma se bo udeležila tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Forum v znanem švicarskem gorskem turističnem središču, ki se po nekaj okrnjenih izvedbah letos vrača v polnem obsegu, bo potekal pod naslovom Sodelovanje v razdrobljenem svetu. Osrednje teme bodo energetska in prehranska kriza, visoka inflacija ob nizki rasti in visoki zadolženosti gospodarstev, novi izzivi za industrijo, družbene ranljivosti ter geopolitična tveganja, so organizatorji zapisali na svojih spletnih straneh.

Teme se medsebojno prepletajo morda bolj kot kadar koli prej, saj večina novih izzivov izhaja iz ruske agresije na Ukrajino, so poudarili. Vojna, ki traja že skoraj leto dni, je cene energentov pognala v nebo. Čeprav so se razmere nekoliko umirile, je kriza mnogim državam prinesla streznitev, da je čas za končanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv.

Prehranska kriza

Tudi prehranska kriza ima z ruskim napadom na Ukrajino kar nekaj skupnih imenovalcev, saj je Ukrajina znana kot žitnica Evrope in predvsem revnejšim državam predstavlja izjemno pomemben vir cenovno dostopne hrane.

Otežene globalne gospodarske razmere, ki jih je v veliki meri mogoče pripisati tudi pandemiji covida-19, so vodile v marsikje vrtoglave stopnje inflacije, kar je centralne banke spodbudilo k zviševanju obrestnih mer. Mnogi analitiki se še vedno bojijo začaranega kroga, ki bi ga to lahko povzročilo.

Kdo vse bo v Davosu?

Organizatorji pričakujejo okoli 2.700 gostov. Med njimi bodo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Olaf Scholz, južnoafriški predsednik Cyril M. Ramaphosa in njegov južnokorejski kolega Yoon Suk Yeol, pa tudi vodilni predstavniki Združenih narodov, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske organizacije in Nata.

Vabilo je prejel tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki pa se foruma ne bo udeležil, saj ima druge obveznosti, so za STA pojasnili v njegovem kabinetu. Slovenijo bo tako zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je prejela ločeno vabilo, in sicer kot prva slovenska zunanja ministrica.

Fajonova na panelu prvič v sredo

Kot je dejala po navedbah zunanjega ministrstva, na forum odhaja z jasno vizijo Slovenijo predstaviti kot moderno, socialno in zeleno državo, ki prevzema del odgovornosti za reševanje najbolj perečih izzivov sodobnega časa.

"Srečanje v Davosu bom izkoristila tudi za številna srečanja na temo slovenske kandidature za Varnostni svet Združenih narodov. Toliko vplivnih voditeljev na enem mestu predstavlja izjemno priložnost, da predstavimo argumente, zakaj smo odlična kandidatka," je poudarila.

Fajonova, ki v Švico odhaja brez posebne delegacije, bo med drugim sodelovala v več panelnih razpravah, prvič v sredo.