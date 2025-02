Ministri za kulturo Zahodnega Balkana o prihodnjem sodelovanju

Ob robu slovesnega odprtja Evropske prestolnice kulture (EPK) v soboto v Novi Gorici so se danes v Vili Vipolže v Goriških Brdih srečali ministri za kulturo držav Zahodnega Balkana. Na srečanju, ki je bilo zaprto za javnost, so spregovorili o prihodnjem sodelovanju na področju kulture ter o prenosu dobrih praks EPK v druge države.

Srečanja sta se udeležila evropska komisarka iz Slovenije Marta Kos in njen malteški kolega, ki je zadolžen za kulturo, Glenn Micallef.

Kos je po srečanju za medije povedala, da so se pogovarjali o tem "kako izkoristiti mehko moč kulture, ko govorimo o regionalnem povezovanju in ko govorimo o vstopanju vseh teh držav v Evropsko unijo". Dodala je, da je kultura osnova naše biti in identitete.

"Na to pogosto pozabljamo tudi, ko gre za širitev Evropske unije, da ne gre samo za gospodarstvo, da ne gre samo za to, da je treba izpolniti vse pogoje na področju vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic. Pomembno je, da pogledamo tudi, kaj lahko s pomočjo kulture naredimo, da bo vključevanje teh držav v Evropsko unijo lažje," je še dejala.

Kos je mnenja, da ob zastoju pogovorov na politični ravni lahko prav kultura pripomore k temu, da se še naprej lahko vzdržuje dialog. "Širitev se ne dogaja zaradi politikov, širitev se dogaja za ljudi in kultura pri tem lahko zelo veliko da," je dejala.

Srečanje je gostila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je tako izkoristila obisk visokih gostov na sobotnem odprtju EPK v Novi Gorici.

"Tu je pomembno tudi sporočilo Evropske prestolnice kulture in regije tako glede slovenskih namenov in dela komisarke kot tudi kulture kot tistega katalizatorja v družbi, ki je zmožen družbenih sprememb, odpiranja dialoga in seveda tudi premikanja mej. Kultura je v preteklosti pogosto pokazala, da je tista stvar, ki nas najbolj povezuje v naših skupnostih, da presega meje in da ni vezana na meje niti zgolj na EU. Izpostavili smo, da je čas, da kultura v družbi ponovno sama postane nazaj tudi vrednota," je Vrečko dejala v izjavi za medije.

Med sodelujočimi so bili ministri za kulturo Bosne in Hercegovine, Republike Srbske, Črne gore in Severne Makedonije, preostale države Zahodnega Balkana pa so nadomeščali državni sekretarji ali direktorji direktoratov. Nekateri med njimi so iskali tudi primere dobrih praks glede EPK, saj so nekatera njihova mesta nominirana ali celo že izbrana, da bodo v prihodnjih letih nasledila Novo Gorico in Gorico.