Elon Musk in BiH: Tesla s proizvodnjo tudi na Zahodni Balkan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba v lasti Elona Muska v BiH po njegovih besedah prihaja zaradi poceni delovne sile in vrhunske kakovosti.

Družba v lasti Elona Muska v BiH po njegovih besedah prihaja zaradi poceni delovne sile in vrhunske kakovosti. Foto: Reuters

Pass, tovarna za proizvodnjo avtomobilskih cevi iz Bosne in Hercegovine, bo proizvajal dele za avtomobile ameriške družbe Tesla, poroča sarajevski portal Klix. Pogajanja s Teslo še potekajo, a je njen prihod v BiH skoraj stoodstoten, so sporočili iz podjetja Pass, kjer pričakujejo pozitivne učinke za Bijeljino in celotno državo.