Ruski AvtoVAZ je v času vojne v Ukrajini in posledičnim mednarodnim sankcijam proti Rusiji, razvil svoj prvi križanec po skoraj 30 letih. To ni nova generacija modela niva, temveč večji športni terenec oziroma križanec z imenom azimut. Na ceste prihaja prihodnje leto, po navedbah iz Rusije pa so ga v celoti razvili samostojno.

Foto: AvtoVAZ

Foto: AvtoVAZ

Moderno oblikovanje in za Lado presenetljivo dolg seznam opreme

Oblikovno je azimut videti presenetljivo moderno in prav lahko bi ga označili za rusko dacio. Prihaja v dvobarvni kombinaciji, sedi na 18-palčnih pnevmatikah, zanimivo ima oblikovane tudi sprednje žaromete LED, zadnji luči in svetilni pas LED. V notranjosti ima azimut tudi digitalni zaslon, vzvratno kamero, panoramsko streho, dvoconsko klimatsko napravo, električni dvig zadnjih vrat, 360-stopinjsko kamero in podobne elemente, ki smo jih vajeni v modernih avtomobilih.

Bencinski motorji brez elektrifikacije

Azimut bo imel sprva izključno bencinsko gnane motorje, ki ne bodo čisto nič elektrificirani. Na voljo bosta tako 1,6- kot 1,8-litrski atmosferski bencinski motor. Za prenos moči bosta skrbela šeststopenjski ročni ali samodejni menjalnik. V prihodnje prihaja tudi še zmogljivejši bencinski motor s turbo polnilnikom.

Proizvodnja avtomobila bo v tovarni v Togliattiju, prodaja izven Rusije pa je glede na trenutne razmere malo verjetna. Ruski mediji pričakujejo ceno med 2,5 in tri milijone rubljev (28-33 tisoč evrov), s čimer bi bil azimut najdražji model Lade. Tradicionalna lada legend stane dober milijon rubljev (11 tisoč evrov).