Kaj se dogaja? Tesla porezala cene tudi v Sloveniji.

Tesla je svoje avtomobile pocenila na nekaterih največjih trgih, cene so znatno prilagodili oziroma znižali tudi v Sloveniji. Skok po teslo v Avstrijo zdaj ni več smiseln, saj so tamkajšnje tesle čez noč celo dražje.

Še pred slabim letom smo poročali o Teslini nenavadni cenovni politiki. Njihov najpomembnejši avtomobil model Y, ki je najbolje prodajani električni avtomobil tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, je bil za slovenske kupce mnogo dražji kot za avstrijske. Razlika je znašala kar deset tisoč evrov, in to za enak avtomobil, za nameček bi bilo mogoče za teslo avstrijskega izvora izkoristiti še subvencijo Eko sklada.

Vse tesle Y v Sloveniji zdaj pod subvencijsko ravnjo Eko sklada

Konec poletja je nato začela Tesla v Sloveniji prodajati tudi avtomobil z enojnim motorjem, ki je najcenejša različica tega avtomobila. Taka tesla je konec avgusta lani stala 56 tisoč evrov, zdaj je cena zanjo le še 47 tisoč evrov.

Nenadoma so mnogo dostopnejše tudi zmogljivejše različice. Tako stane model Y v različici long range 54 tisočakov, kar je primerljivo s ceno enakega avtomobila v Sloveniji oziroma zdaj je celo "slovenska" tesla za tisočaka cenejša od "avstrijske".

Različici long range in performance sta trenutno pod ravnjo 65 tisočakov, kolikor je tudi meja za pridobitev subvencije Eko sklada.

V zadnjih tednih je Tesla svoje avtomobile na hitro pocenila tudi na nekaterih drugih trgih. Najbolj burno je bilo na Kitajskem, kjer so kupci avtomobilov, ki so zanje odšteli mnogo več, celo protestirali v prodajnih salonih. Tudi v ZDA so avtomobile čez noč pocenili vse do 13 tisoč dolarjev, kar je pospešilo namigovanja o kopičenju Tesline zaloge.