Mitsubishi grandis – nekoč enoprostorec, danes SUV: Japonci vračajo staro ime #foto

Tak je bil mitsubishi grandis nekoč. Foto: Mitsubishi Mitsubishi grandis je bil nekoč sedemsedežni enoprostorec, ki so ga izdelovali med letoma 2003 in 2011. Po 14 letih se grandis vrača nazaj na ceste, a s predhodnikom razen imena nima veliko skupnega.

Novi grandis je namreč SUV oziroma križanec, in sicer gre za Mitsubishijevo različico renault symbioza. To pomeni 4,41 metra dolg avtomobil, od katerega lahko pričakujemo zelo spodobno obliko, notranjost in tudi prostornost ter različne hibridne pogone. Grandis je namreč vozilo z Renaultove platforme CFM-B.

Foto: Mitsubishi

Za pogon grandisa bosta skrbela blago hibridni pogon na osnovi 1,3-litrskega bencinskega turbo trivaljnika (103 kilovatov) in samopolnilni hibrid (115 kilovatov) na osnovi 1,8-litrskega bencinskega atmosferskega štirivaljnega motorja. Manjši motor bo na voljo tudi z ročnim menjalnikom. Pri polnem hibridu je kapaciteta baterije 1,7 kilovatne ure. Pogon omogoča vožnjo na elektriko do hitrosti 70 kilometrov na uro.

Grandis je v notranjosti dobil vse tisto, kar že dobro poznamo iz symbioza. To pomeni pokončni zaslon, integriran Googlov vmesnik in upravljanje z menjalnikom na konzoli pod zaslonom. Zadaj uporabnost veča 16-centimetrski vzdolžni pomik zadnje klopi, kar poveča prostornino prtljažnika do 434 litrov. Z zlaganjem naslonjal lahko prtljažnik povečamo do 1.455 litrov.

Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi