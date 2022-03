Slovenci po tesle raje v Avstrijo? Razlika v ceni kar 10 tisočakov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

So spremembe v Teslini cenovni politiki usmerjene v pospeševanje prodaje modela Y?

So spremembe v Teslini cenovni politiki usmerjene v pospeševanje prodaje modela Y? Foto: Gašper Pirman

Tesle za kupce iz Slovenije, ki so jih lani registrirali 248, bodo zdaj prihajale (tudi) iz Berlina. V zadnjem letu so se podražile, zanimivo pa je, da je mogoče zdaj njihov najbolj praktični model Y veliko ceneje kupiti v Avstriji.

Tesla je včeraj v Berlinu tudi uradno odprla svojo novo tovarno in prve avtomobile predala kupcem. Čeprav še niso znane vse podrobnosti proizvodnje, za katero so za zdaj pri Tesli uradno potrdili le model Y v različici performance (ne pa tudi modela 3), naj bi ta tovarna močno olajšala Teslino proizvodnjo in zagotovila tudi bolj enakomerne dobave.

Prvo teslo je v Slovenijo pred desetletjem pripeljal znani podjetnik

Podjetnik Roman Bernard je bil v Sloveniji prvi kupec avtomobila Tesle in sicer še začetnega roadsterja, ki ga je v Slovenijo pripeljal leta 2012. Naslednji model S smo v Ljubljani prvič peljali leta 2013, najbolj skokovito pa se je prodaja teh avtomobilov začela s prihodom cenovno veliko dostopnejšega modela 3 in tudi ureditvijo prodajno-servisnega salona v Ljubljani.

Tesla je tako lani v Sloveniji registrirala 248 svojih električnih avtomobilov, predlani še komaj 82. To je sicer le ščepec globalne prodaje Tesle, ki je lani znašala 936 tisoč avtomobilov. Model 3 je bil tudi z naskokom najbolje prodajan električni avtomobil v Evropi. V Sloveniji so jih lani na novo registrirali 215, Volkswagnu je uspelo registrirati štiri ID.4 več.

Tesla model 3 je v Sloveniji upravičena so subvencije Eko sklada, zato je kljub podražitvi realno devet tisočakov cenejša od modela Y. Foto: Gregor Pavšič

Tesla je v zadnjih tednih in mesecih že večkrat podražila svoje avtomobile, kar je bilo sicer v skladu z višjimi cenami na avtomobilskem trgu in tudi napovedmi, da bo ukrajinsko-ruska kriza dražila za električne avtomobile ključne sestavne materiale. Številne med temi kopljejo tudi v Rusiji.

Pred enim letom smo imeli na testu teslo model 3 v različici long range, ki je takrat stala 55 tisoč evrov. Danes bi za tak avtomobil odšteli 62 tisočakov. Obema cenama je treba prišteti še slabega tisočaka (980 evrov), kolikor stane priprava tako imenovane "pristojbine za destinacijo in dokumentacije". Pred enim letom je bilo med teslama 3 in Y v Sloveniji devet tisoč evrov razlike.

Model Y je nastal na osnovi modela 3, a je s petvratno zasnovo veliko bolj praktična. Foto: Gregor Pavšič

Slovenska subvencija Eko sklada le še za model 3, razlika do modela Y realno ostaja devet tisočakov

Medtem ko se je model 3 občutno podražil, so cene bolj prijazne pri novejšem modelu Y. Ta ima zdaj v različici long range v Sloveniji izhodiščno ceno 67 tisoč evrov. Teslini avtomobili so sicer zelo dobro serijsko opremljeni, zato vsaj uporabna doplačila bistveno ne povišajo te cene. Ker pa je pri modelu mogoče izkoristiti subvencijo Eko sklada, je realna razlika še naprej devet tisočakov.

V Sloveniji je trenutno nanjo mogoče računati le v primeru nakupne cene do največ 65 tisoč evrov. Slovenski model Y do subvencije torej ni več upravičen.

Po teslo Y raje v Avstrijo? Razlika v ceni je presenetljivo visoka.

Nekaj Slovencev pa se je po teslo že odpravilo tudi v Avstrijo. Tudi tam so cene modelov 3 primerljivo precej visoke, zato pa so zelo ugodne cene za model Y. Ta v Avstriji namreč stane 57.490 evrov, torej deset tisočakov manj kot v Sloveniji. Avstrijci ob nakupu dobijo še samodejni odbitek v smislu podpore nakupa električnega avtomobila, ki znaša 1.200 evrov.

Tudi če odštejemo avstrijski DDV in prištejemo slovenskega ter preostale avstrijske subvencijske odbitke ter nato v Sloveniji izkoristimo subvencijo Eko sklada (4.500 evrov) - ker je avstrijski Y zanjo pač dovolj "poceni" - realno okrog 55 tisočakov.