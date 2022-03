Trajalo je dve leti: Tesla v Berlinu odprla tovarno

Tesla je proizvodnjo začela z modelom Y, v različici performance. Foto: Tesla Tesla je danes v Berlinu z večmesečno zamudo uradno odprla svojo prvo evropsko, sicer pa peto tovarno avtomobilov. Naznanili so jo novembra leta 2019 in z deli začeli spomladi leta 2020. Po dveh letih so danes iz tovarne uradno pospremili prvih 30 avtomobilov za nemške kupce. Odprtju tovarne, ki bo izdelovala tesle tudi za preostale evropske trge, sta prisostvovala Elon Musk in nemški kancler Olaf Scholz.

Berlinska tovarna je najprej začela proizvodnjo modela Y, v različici performance, ki je do zdaj v Evropi še ni bilo mogoče dobiti. Ta ima po standardu WLTP do 514 kilometrov dosega.

OMG TODAY BERLIN IS GOING ALIVE pic.twitter.com/eSZmwp1iQS — Tesla Enthousiaste 🇺🇦 (@TEnthousiaste) March 22, 2022

Začeli so s teslo, model Y performance

Tovarna v Berlinu ima več proizvodnih enot na skupno 227 tisoč kvadratnih metrih. Delo v tovarni je organizirano vertikalno. Ko bo delo v njej potekalo s polno močjo, bo avtomobile izdelovalo okoli 12 tisoč zaposlenih. Poleg avtomobilov bodo izdelovali tudi baterijske enote, elektromotorje, plastične dele, sedeže in podobno.

Kapaciteta tovarne znaša 500 tisoč vozil in 50 GWh baterij letno. V tovarni trenutno dela tri tisoč ljudi, več tisoč pa jih bodo zaposlili še v naslednjih mesecih. Informacij glede proizvodnje posameznih modelov in različic pri Tesli še ne razkrivajo.

Za Teslo je odprtje tovarne pomembno predvsem zaradi reševanja produkcijskega ozkega grla, saj so morali do zdaj vse tesle za v Evropo uvažati iz Kitajske ali ZDA.

