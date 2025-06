Nova zaposlitev razkriva: Teslin tovornjak kmalu tudi v Evropi

Tesla je svoj električni tovornjak lani jeseni pokazala na sejmu IAA v Hannovru in takrat so njihovi predstavniki že potrdili načrte za prodajo vozila tudi v Evropi. Bili pa so jasni, da morajo tovornjak še prilagoditi evropski zakonodaji in da se to ne bo zgodilo pred letom 2026.

Serijsko proizvodnjo tovornjaka načrtujejo v ZDA

Pri Tesli so zdaj na tem področju naredili pomemben nov korak. Zaposlitev kot vodja poslovnega razvoja v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) je prek omrežja Linkedln potrdil Usuf Schermo. Ta je vodil nemško prodajo družbe Volta Trucks vse do razglasitve njene insolventnosti, zadnje leto pa je bil direktor družbe EVUM Motors iz Munchna - ti so proizvajali električne kombije.

Za zdaj je Tesla izdelala zgolj nekaj serijskih električnih tovornjakov za prve naročnike, s pravo serijsko proizvodnjo pa še niso začeli. Te tovornjake bodo izdelovali v novi tovarni ob obstoječi tovarni v Nevadi, ZDA. Načrtovana letna proizvodnja je 50 tisoč tovornjakov.

Evropski trg električnih tovornjakov se medtem že razvija. Volvo ima v uporabi že okrog tri tisoč električnih tovornjakov FH electric, Mercedes-Benz prihaja s tovornjakom eactros 600, MAN pa s tovornjakom eTGX.