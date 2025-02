V Sloveniji so se pojavili prvi električni tovornjaki, enega med temi smo srečali tudi na javni hitri polnilnici ob avtocesti. Prizor je bil prav gotovo nenavaden, podatki s polnilne naprave pa zelo zanimivi.

Proizvajalci tovornjakov so že razvili prve električne različice, njihov prihod na ceste pa je še vedno dokaj počasen. Krivo ni le morebitno premajhno povpraševanje, temveč tudi ozka grla v proizvodnji nekaterih znamk.

Včeraj smo na ultra zmogljivi Petrolovi električni polnilnici na Barju pri Ljubljani srečali sploh enega prvih registriranih električnih tovornjakov v Sloveniji. To je Renaultov tovornjak e-tech D wide, ki ga za prevoze uporablja novomeška Krka.

Polnjenje tovornjaka je bilo sodeč po teh podatkih zelo učinkovito. Le redki avtomobili bi presegli te številke. Foto: Gregor Pavšič

Prizor je bil kajpak nenavaden, saj električnih tovornjakov na obstoječih polnilnicah, ki so prilagojena predvsem avtomobilom, še nismo vajeni. Voznik tovornjaka se je vseeno znašel in uspel tovornjak parkirati tako, da je s kablom uspel doseči vtičnico na tovornjaku.

Zanimiv je bil podatek o polnjenju. Tovornjak je bil priklopljen manj kot pol ure, kar je zadostovalo. V prvih 21 minutah je baterija pridobila 50 kilovatnih ur (kWh) elektrike, kar je po učinkovitosti primerljivo z najboljšimi električnimi avtomobili. Tudi moč polnjenja pri 84-odstotni napolnjenosti je bila kar 145 kilovatov, česar večina avtomobilov za zdaj še ne zmore.

Za primerjavo - porsche macan, ki se polni odlično, je v 20 minutah polnjenja na našem testu pridobil 63 kWh elektrike.

Največja moč polnjenja DC je pri tem Renaultovem tovornjaku do 150 kilovatov, pri izmeničnem toku AC pa znaša moč do 43 kilovatov.

Po naših podatkih so trenutno v Sloveniji registrirani trije električni tovornjaki. Foto: Gregor Pavšič

Modularna zasnova baterijskih sklopov

Tovornjaki imajo baterije sestavljene modularno. Baterije sestavljajo moduli s 66 ali 94 kWh. Pri Renaultovem tovornjaku e-tech D lahko kapaciteta baterije znaša od 200 do 375 kWh, pri ozki kabini pa tudi do 565 kWh. Konična moč elektromotorjev znaša do 185 od 370 kilovatov (kW), stalna moč pa 130 oziroma 260 kW.

Sodeč po uradnih dometih WLTP znaša poraba okrog ene kWh na prevoženi kilometer, kar je zavoljo mase neprimerljivo z osebnimi avtomobili.

Tovornjak uporablja baterije tipa NMC (64 kWh paket) ali NCA (94 kWh paket), ki jih dobavlja Samsung. Baterije sestavljajo v Volvovi tovarni v belgijskem Gentu.

Trije električni tovornjaki v Sloveniji že registrirani

Po naših podatkih so v Sloveniji registrirani trije električni tovornjaki. Poleg Krke ima enak Renaultov tovornjak še prevoznik Kobal Transport, največji pa je Volvov električni vlačilec FH podjetja Biomasa.

Nove tovrstne tovornjake so letos napovedali tudi pri Mercedes-Benzu in Volvu, prav tako Renaultu. Število električnih tovornjakov s slovenskimi registrskimi oznakami se bo tako vsaj podvojilo. Že konec lanskega leta je prodajo električnega Mercedesovega tovornjaka eactrosa potrdili pri uvozniku znamke, a takrat še niso imeli odgovora na vprašanje, kdaj bo ta tovornjak iz tovarne tudi pripeljal do Slovenije.

Tovornjaki potrebujejo svoja namenska polnilna mesta

Izziv ostaja polnilna infrastruktura. Tovornaki potrebujejo večje polnilne moči in predvsem dovolj prostora pri polnilnici. Ob evropskih avtocestah se sicer za tovornjake gradijo namenske polnilnice. Teh je bilo konec lanskega leta 104, 117 pa jih še načrtujejo. Letos bo namenska polnilnica za tovornjake nastala pri Ionityjevem polnilnem parku v Žalcu.