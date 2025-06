Foto: Xiaomi Kitajski Xiaomi je po uspešnem prvem modelu SU7 razkril še drugi model YU7, ki je vozilo oblike športnega križanca in neposreden odgovor na tekmece kot je tesla model Y.

Avtomobil na Kitajskem stane od 253 tisoč juanov (30 tisoč evrov) naprej. V prvih treh minutah od začetka uradne prodaje je Xiaomi zanj dobil že 200 tisoč prednaročil, v prvi uri pa je bilo prednaročil 281 tisoč. Vsi ti so plačali po pet tisoč juanov (600 evrov) rezervacije, ki postane naročilo v roku enega tedna - v nasprotnem primeru bo Xiaomi denar povrnil.

Tesla je lani na Kitajskem prodala 480 tisoč modelov Y, letos pa je prodaja za zdaj slabša za 24 odstotkov. Novi xiaomi YU7 bo eden najresnejših izzivalcev Teslinega avtomobila.

Foto: Xiaomi

YU7 je prodajno še zanimivejši od limuzine SU7

Ko so lani marca razkrili prvi model SU7, so zanj prvih 50 tisoč prednaročil dobili v 27 minutah. V prvem letu so jih prodali več kot 272 tisoč. Prodajni potencial za YU7 bo predvidoma še večji. Razmerje v prodaji med športnim terenci in limuzinami na Kitajskem je namreč tri proti ena.

Avtomobil je dolg 4,99 metra, širok je 1,99 metra in ima tri metre medosne razdalje. Izdelali so ga na 800-voltni platformi. Prihaja v treh različicah, ki imajo baterije kapacitete 96 ali do 101 kilovatnih ur. Manjša baterija je tipa LFP, večja pa NMC. Največja moč polnjenja znaša do 528 kilovatov.

Prtljažnik ima prostornino 687 litrov (s podiranjem naslonjal do 1.758 litrov), sprednji prtljažnik pa 141 litrov.

Izjemne tehnične značiilnosti vozila

Sistemska moč pogona znaša od 235 do 508 kilovatov, elektromotor pa je Xiaomi razvil samostojno. YU7 bo na voljo s pogonom tako na en par koles kot tudi na vsa štiri kolesa. Medtem ko osnovna različica stane 253 tisoč juanov, bodo morali Kitajci za najzmogljivejšo odšteti slabih 330 tisoč juanov (39 tisoč evrov).

Poleg tesle model Y sta med pomembnejšimi prodajnimi tekmeci še BYD sealion 07, xpeng G7 in zeekr 7X.

Foto: Xiaomi

Foto: Xiaomi