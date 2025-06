Minister za obrambo Borut Sajovic je sarajevski vojaški policiji predal štiri nova specialna vozila, ki jih je Slovenija zagotovila v okviru Natove pobude izgradnje obrambnih zmogljivosti v BiH (DCB). Projekt je pomemben prispevek k razvoju ključnih zmogljivosti oboroženih sil BiH in h krepitvi stabilnosti v regiji, obrambno sodelovanje med državama pa presega zgolj opremljanje – vključuje tudi podporo razvoju zmogljivosti, usposabljanja in krepitev civilno-vojaškega sodelovanja.

S predajo vozil se je sklenil projekt, ki ga je Slovenija vodila v okviru Nata in ga končala pred rokom. Na področju obrambe sodelovanje med državama vključuje skupna usposabljanja, podporo razvoju podčastniškega kadra ter prisotnost slovenskih vojakov v misiji Eufor Althea in Natovem poveljstvu v Sarajevu.

"Močna in stabilna BiH je ključna za varnost celotne regije," je ob predaji dejal Sajovic. Foto: Arhiv MOD BiH

Okrepitev civilno-vojaških projektov med državama

Poleg opremljanja vojaške policije Slovenija v BiH izvaja tudi številne projekte na področju civilno-vojaškega sodelovanja, ki dopolnjujejo Natove pobude, ter sodeluje pri medsebojni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v obeh državah. Med njimi izstopata specialistično usposabljanje kriminalistične vojaške policije in razvojni projekt prve pomoči, ki ga na terenu izvaja Rdeči križ Slovenije in vključuje tudi ozaveščanje o prometni varnosti.

Minister Sajovic je napovedal, da bo Slovenija svoj operativni angažma v prihodnje še okrepila. V pripravi ali izvajanju so že projekti na področjih kibernetske varnosti v srednjih šolah, varstva človekovih pravic, opremljanja šolskega igrišča v Sanskem Mostu in dolgotrajnega usposabljanja gasilcev, prav tako se razmišlja o možnostih za sodelovanje na področju logistike. Ob tem je minister Sajovic kolega iz BiH povabil na sejem obrambne industrije SIDEC, ki bo oktobra letos potekal v Sloveniji.

Republika Slovenija je v BiH prepoznana kot kredibilna partnerica in tudi potencialna mentorica pri segmentih reforme obrambnega sistema, zlasti pri izgradnji koncepta rezervne sestave in izdelavi standardov za vojaško infrastrukturo. Slovenija je tudi zagovornica evroatlantske perspektive BiH ter v tej luči tudi pristopamo k implementaciji projektov in aktivnosti, ki krepijo obrambni sistem BiH, s tem pa tej državi pomagamo na njeni evroatlantski poti.

V okviru obiska je minister obiskal tudi pripadnike 51. kontingenta Slovenske vojske v operaciji Eufor Althea in Natovega poveljstva v Sarajevu ter se srečal s poveljnikom Eufor Althea generalmajorjem Florinom-Marianom Barbujem. Foto: Mors

V okviru obiska je minister obiskal tudi pripadnike 51. kontingenta Slovenske vojske v operaciji Eufor Althea in Natovega poveljstva v Sarajevu ter se srečal s poveljnikom Eufor Althea generalmajorjem Florinom-Marianom Barbujem in poveljnikom Natovega poveljstva v Sarajevu, brigadnim generalom Matthewom A. Valasom.