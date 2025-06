Levica predlaga posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov

Skladno z nedavno sprejeto obrambno resolucijo naj bi se obrambni izdatki Slovenije do konca leta dvignili na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa bi se povečevali na tri odstotke BDP, s čimer naša država sledi napovedim mednarodne skupnosti, da bodo morale države zveze Nato in Evropske unije namenjati več denarja za obrambo in lastno varnost.

Foto: Bojan Puhek