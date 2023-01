Le hiter trik ali rušenje trga? Tak je nov pogled na vse cenike.

Bo Tesla z občutno pocenitvijo pretresla avtomobilski trg in ali bodo tekmeci tej cenovni politiki, če bo seveda obstala dolgoročno, lahko sledili? Z izhodiščno ceno med 40 in 50 tisoč evri je v Sloveniji na voljo vsaj ducat spodobno velikih električnih avtomobilov, po uvajanju tovrstnega pogona pa je Slovenija še naprej v zadnji evropski tretjini. Pet let stara projekcija, koliko električnih vozil bo na slovenskih cestah leta 2025, je še daleč od uresničitve.

Včerajšnja napoved Tesle, da bo tudi v Evropi občutno znižala cene svojih že tako prodajno zelo uspešnih avtomobilov, je pričakovano močno odmevala. Razlog za nižanje cen (podobno tudi na Kitajskem in v ZDA) bi bile lahko težave z zalogo, a iz Tesle so odločitev vendarle pojasnili z dejstvom, da so se nepredvidljiva gibanja cen dobavnih materialov dovolj umirila za potrebno stabilizacijo pred nižanjem cen.

Tesla, ki tako s hitrostjo kot predvsem s stroškovno učinkovitostjo izdelave svojih avtomobilov postavlja nove standarde, bi lahko v primeru dolgoročne stabilnosti trenutnih cen še povečala svojo konkurenčnost na trgu. Če so bile do zdaj tesle vendarle nekoliko dražje od evropske konkurence, a so se kljub temu prodajale najuspešneje, bodo z nižjimi cenami − v Sloveniji je zdaj za vse različice celo mogoče dobiti subvencijo Eko sklada − še konkurenčnejši.

Današnji električni avtomobili zmorejo tudi daljše poti. S škodo enyaq smo pred letom in pol prevozili 3.500 kilometrov med Slovenijo in Francijo. Foto: Gregor Pavšič

Pod 40 tisočaki so tudi spodobno veliki električni avtomobili, kjer pa baterija ne dosega kapacitete 50 kilovatnih ur. Tak primer je peugeot e-2008. Foto: Gašper Pirman

Spodnja tabela prikazuje osnovne različice avtomobilov, ki so velikostno načeloma dovolj veliki za vlogo prvega domačega avtomobila in imajo baterijo z uporabno kapaciteto vsaj 50 kilovatnih ur (kWh). To so sicer izhodiščne cene za modele z navadnimi baterijami, zato so pri nekaterih potrebna še doplačila. Večina modelov ima na voljo tudi še različice z večjo baterijo ali celo dvojnim elektromotorjem (štirikolesnim pogonom). Med 40 in 50 tisoč evri je vsaj ducat električnih vozil, izhodiščne cene vozil so dokaj primerljive.

kapaciteta baterije (neto): moč pogona: izhodiščna cena (EUR): MG ZS 68 kWh 115 kW 41.000 Hyundai Kona 64 kWh 150 kW 41.880 Kia Niro 64 kWh 150 kW 42.799 Renault Megane Electric 60 kWh 160 kW 44.090 Cupra Born 58 kWh 150 kW 44.409 Tesla Model 3 57,5 kWh 208 kW 44.990 Hyundai Ioniq 54 kWh 125 kW 45.740 VW ID.3 58 kWh 150 kW 45.858 Tesla Model Y 57,5 kWh 220 kW 46.990 Aiways U5 60 kWh 150 kW 46.990 Škoda Enyaq 60 kWh 132 kW 48.649 VW ID.4 77 kWh 150 kW 51.704 VW ID.5 77 kWh 150 kW 53.543 BMW iX1 64 kWh 230 kW 53.850 Kia EV6 77 kWh 168 kW 56.799 Mercedes EQA 66,5 kWh 140 kW 56.899 Toyota bZ4X 71,4 kWh 150 kW 56.900 Audi Q4 52 kWh 125 kW 57.970 Mercedes EQB 66,5 kWh 140 kW 58.900 Volvo C40 Recharge 67 kWh 175 kW 59.874

Javna polnilna infrastruktura je v Sloveniji dobro razvita, le cene za polnjenje so vse višje. Foto: Gregor Pavšič

Slovenija po deležu električnih avtomobilov v zadnji evropski tretjini

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji je bila lani sicer rekordna (2.293 tisoč registracij), a delež električnih vozil na trgu je bil komaj 4,5-odstotni. To Slovenijo uvršča v zadnjo tretjino evropskih držav, kjer delež električnih avtomobilov še ne dosega petih odstotkov. Boljši smo od mnogih držav, na primer od Italije, Španije, Češke, Madžarske in Hrvaške, a obenem deset odstotnih točk za severnimi sosedi Avstrijci.

Spodnja tabela prikazuje deleže električnih osebnih avtomobilov v prvih treh četrtletjih lanskega leta, razmerja pa bodo prav gotovo podobna tudi ob podatkih za celotno leto.

delež EV, 3. četrt. 2022 Norveška 77,8 % Švedska 28,4 % Islandija 27,7 % Nizozemska 20,6 % Danska 17,9 % Švica 16,3 % Finska 15,7 % Avstrija 14,8 % Nemčija 14,6 % V. Britanija 14,5 % Irska 14,3 % Luksemburg 14,3 % Francija 12,7 % Portugalska 10,7 % Belgija 9,2 % Romunija 8,1 % Latvija 5,5 % Litva 4,7 % Slovenija 4,5 % Madžarska 4,0 % Italija 3,7 % Španija 3,5 % Estonija 3,3 % Ciper 3,2 % Bolgarija 3,1 % Hrvaška 2,7 % Poljska 2,5 % Grčija 2,4 % Češka 2,0 % Slovaška 1,7 %

vir: ACEA

Leta 2017 je Ministrstvo za infrastrukturo predstavilo tako projekcijo razmaha elektromobilnosti (oznaka OA-BEV) v Sloveniji. Foto: DEMS

Smo šele na petini projekcije za leto 2025

Po slovenskih cestah trenutno vozi okrog osem tisoč registriranih električnih avtomobilov. Leta 2017 je ministrstvo za infrastrukturo predstavilo načrt, po katerem naj bi leta 2025 po slovenskih cestah vozilo že 40 tisoč električnih avtomobilov. Vmes so se sicer pripetile epidemija covid-19 in velike dobavne krize, a kljub temu je ta pet let stara projekcija daleč od uresničitve.

Slovenski trgovci sicer danes prodajo vse električne avtomobile, ki jih dobijo. Toda razpoložljive kvote so majhne, kar je lahko spet posledica uvrstitve Slovenije na rep evropskih držav z deleži električnih vozil, prav lahko pa tudi pomanjkanja resnejše strategije na ravni države.

Bencinsko gorivo? Točimo enega najcenejših v Evropi.

Pri Društvu e-mobilnost Slovenija (DEMS) so med razloge za počasno rast deleža električnih pogonov navedli več pomembnih dejstev. Eno izmed teh je trenutno zelo nizka in z državo omejena cena bencinskega goriva.

Podobno resda velja tudi za domačo elektriko, katere cena je za prihodnost še precejšnja neznanka. Za zdaj je domača energija ob solidni porabi še vedno dvakrat do trikrat cenejša od bencinskega goriva. Cene elektrike za poslovne odjemalce pa so že poletele v nebo, kar je lahko svarilo za prihodnost. Dolgoročna rešitev bo v večjem deležu domače fotovoltaike, a to se ne bo zgodilo čez noč.

So visoke cene edina ovira?

Pri DEMS so med večje ovire navedli tudi vse dražje cene elektrike na javnih polnilnicah − pomembno predvsem za tiste, ki se več vozijo ali pa nimajo možnosti domačega polnjenja − pa tudi dolgotrajne postopke za odobritev subvencij Eko sklada. Te bodo tudi letos ostale nespremenjene pri 4.500 evrih, enako bodo pravni kupci od teh vozil še vedno lahko odbili DDV.

Prav cena je še vedno največja ovira racionalnega nakupa električnega avtomobila, saj so ti smiselni zgolj za tiste, ki se dnevno vozijo zelo veliko (od 80 do 100 kilometrov) in baterijo večinoma polnijo doma.