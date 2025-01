Nemški kancler Olaf Scholz je pred inavguracijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa danes znova poudaril pomen tesnega sodelovanja in močnih zavezništev z ZDA. Dokument nemškega veleposlanika v ZDA, ki je prišel v javnost, medtem razkriva strahove Nemčije v zvezi s Trumpom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na zaupno diplomatsko gradivo, ki ga je v nedeljo razkril nemški časnik Bild, je nemški veleposlanik v ZDA Andreas Michaelis kritičen do Trumpove "strategije vnašanja razdora", s katero naj bi na novo definiral ustavni red. Opozoril je, da bi to lahko oslabilo demokracijo v ZDA.

Michaelis, ki bo na Trumpovi inavguraciji danes zastopal nemško vlado, je v depeši zunanjemu ministrstvu v Berlinu prejšnji torek zapisal, da Trumpa vidi kot človeka, ki ga vodi želja po maščevanju. Trumpov cilj je po njegovi oceni kar največje kopičenje pristojnosti v rokah predsednika ZDA v škodo kongresa in zveznih držav. To bi v veliki meri spodkopalo temeljna demokratična načela ZDA, je nemški veleposlanik še zapisal v depeši, ki jo omenja Bild.

Baerbock: Na Trumpove poteze se je treba pripraviti

Zunanja ministrica Annalena Baerbock je potrdila obstoj depeše. "Veleposlaništva seveda pišejo poročila, to je njihova naloga, zlasti ob menjavi vlade, da vemo, kaj lahko pričakujemo," je dejala za televizijo ZDF. Dodala je, da je Trump že napovedal, kaj namerava storiti, in na to se je treba pripraviti.

Olaf Scholz je v mnenjskem prispevku v današnji izdaji nemškega časnika Rheinische Post poudaril, da čezatlantski odnosi ostajajo ključni tako za Nemčijo kot za Evropo. Dodal je, da so ZDA igrale pomembno vlogo pri razvoju demokracije v Zahodni Nemčiji, zveza Nato pa je porok evropske varnosti. "Zato potrebujemo stabilne odnose z ZDA," je zapisal.

V času, ko se Trump pripravlja na današnjo prisego na položaj, je Scholz omenil tudi gospodarsko težo EU kot skupnosti več kot štiristo milijonov ljudi. V luči nedavnih Trumpovih izjav o ozemeljskih zahtevah glede Grenlandije, Kanade in Panamskega prekopa pa je Scholz izpostavil, da je načelo nedotakljivosti meja univerzalno.

Nemški kancler je še razkril, da je imel s Trumpom dva telefonska pogovora, ki ju je opisal kot zelo prijateljska in dobra.