Zormanova četa doživela prvi poraz

Močno spremenjena Slovenija je v Cazin pripotovala z le nekaj dnevi skupnega treninga v tradicionalnem pripravljalnem Taboru v Zrečah. Zormanovi izbranci so dobro odprli obračun proti motiviranim domačim rokometašem. Po vodstvih z dvema goloma (4:2 in 5:3) se jim je povsem ustavilo, kar so gostitelji izkoristili in jim v 17. minuti ušli na štiri gole (7:11).

Po slovenski minuti odmora in nekaterih korekcijah je slovenska igra spet postala učinkovita. V 23. minuti so po golu Timoteja Grmška tekmeca ujeli (11:11), dve minuti kasneje pa po zadetku Tima Cokana povedli s 13:12. Tekmeca sta se na veliki odmor odpravila z neodločenim izidom (15:15).

Druga polovica tekme je sprva minila v prevladi slovenskih rokometašev, ki so najbolj udarno zaigrali med 34. in 39. minuto, ko so naredili delni izid 4:1 in povedli z 20:17.

Po domači minuti odmora so jim gostitelji povsem zadihali za ovratnik (20:19), v 47. minuti izenačili (22:22), minuto kasneje pa Slovence prvič v drugem polčasu pahnili v zaostanek (22:23).

Staš Slatinek Jovičić je svoje soigralce v 54. minuti popeljal do zadnjega vodstva na dvoboju (25:24). V prelomnih trenutkih dvoboja so jih "prelisičili" dobri poznavalci slovenskega rokometa - brata Benjamin in Senjamin Burić ter Dino Hamidović.

Benjamin, nekdanji vratar velenjskega Gorenja, zdaj pa nemškega Flensburga, je zaustavil nekaj pomembnih strelov, njegov brat in krožni napadalec Senjamin pa sta skupaj s Hamidovićem, nekdanjim igralcem trebanjskega Trima, Slovencem zabijala usodne gole.

V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Domen Novak s šestimi in Rok Ovniček s petimi goli.

BiH : Slovenija 27:26 (15:15) Dvorana Salih Omerčević, gledalcev 2000, sodnika: Jerlecki in Labun (oba Poljska). BiH: B. Burić, Ahmetašević, Vukšić 1, Herceg 5, S. Burić 7, Mehmedčehajić, Panić 2, Terzić, Perić, Hadžić, Hamidović 5 (4), Draganić 6, Davidović, Bošković 1, Gradjan, Muhović. Slovenija: Baznik, Kastelic, Henigman 2, Jovičić Slatinek 4, Zarabec 2, Žabić 1, Horžen 1, Grmšek 2, Cokan 1, Mazej, Ovniček 5, Kavčič, Strmljan 1, Novak 6, Drobež 1. Sedemmetrovke: BiH 4 (4), Slovenija 2 (0).

Izključitve: BiH 6, Slovenija 6 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenski rokometaši so si svojo peto zaporedno (skupno štirinajsto) uvrstitev na evropsko prvenstvo zagotovili že v marčevskem reprezentančnem terminu z dvema zmagama nad Črno goro, a so kljub temu so v Bosno in Hercegovino odpotovali z jasno željo po zmagi.

Prav zaradi že odločene bitke za nastop na prvenstvu se je strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Zormanom odločil, da bodo v tem ciklu številni nosilci igre dobili nekaj več počitka, priložnost za dokazovanje pa bodo dobili mlajši reprezentanti. Iz skupine rokometašev, ki so se zbrali v Zrečah, so v domovini ostali Nejc Cehte, Gašper Horvat in Alen Skledar, reprezentanci pa sta se na treningih in poti na gostovanje pridružila legionarja iz nemškega državnega prvenstva, Urh Kastelic in Miha Zarabec.

Na EP se bo poleg Slovenije uvrstila še drugouvrščena izbrana vrsta, pogojno tudi tretjeuvrščena, če bo zbrala zadostno število točk.

Kvalifikacije za EP 2024, 5. krog: