Zormanova četa si je že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu!

Slovenski rokometaši so si s še drugo zmago nad Črnogorci v štirih dneh zagotovili nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji leta 2024. Danes je četa selektorja Uroša Zormana v Bonifiki v Kopru kvalifikacijsko tekmo s Črnogorci dobila z izidom 37:30. V četrtek v Podgorici so Slovenci zmagali z 32:29.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v tem tednu dvakrat premagali najmočnejše skupinske tekmece iz Črne gore. Po četrtkovi zmagi v Podgorici z 32:29 so jim rokometno mero vzeli še na današnjem obračunu na Obali.

Slovenija je v jesenskih kvalifikacijah najprej v Mariboru premagala BiH z 28:20, nato pa v Prištini še Kosovo z 29:24. Spomladi jo čakata še dve tekmi, najprej se bo 27. aprila v Cazinu pomerila z BiH, tri dni kasneje pa bo v Velenju gostila Kosovo.

Slovenija je na štirih tekmah zbrala vseh osem točk, Črna gora in BiH po štiri, Kosovo pa je brez njih.

Dolenec bo počival vsaj štiri tedne

Zorman je v primerjavi s prvim medsebojnim dvobojem v tem tednu v Podgorici na tribuni pustil Jureta Dolenca, ki bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice počival vsaj štiri tedne, ter Stefana Žabića in Tadeja Mazeja, priložnost za dokazovanje na Obali pa sta dobila nekdanja igralca Kopra Staš Jovičić-Slatinek in Grega Krečič ter Velenjčan Jernej Drobež.

V prvi polovici tekme sta obe izbrani vrsti več pozornosti namenili igri v napadu. V slovenski igri je bilo veliko vzponov in padcev, blestel pa je eden najboljših krilni igralcev na svetu Blaž Janc. Posavec v dresu Barcelone je v 16. minuti poskrbel za prvo otipljivo domače vodstvo na tekmi (12:9), do tega obdobja igre pa je prispeval šest zadetkov.

Zorman je v prvem polčasu priložnost za dokazovanje ponudil 14 od skupno 16 igralcev, na klopi sta ostala le Domen Makuc in Krečič, njegovi varovanci pa so največ vodili za tri gole (12:9, 15:12, 16:13, 18:15).

Slovenski rokometni prvokategorniki - od njih so v zimskem kvalifikacijskem ciklusu manjkali nekateri nosilci igre, kot so Dean Bombač, Borut Mačkovšek in Matej Gaber - so v drugem polčasu nekoliko dvignili tudi igro v obrambi in v 36. minuti prvič na tekmi povedli za štiri gole (20:16). V naslednjih dveh minutah so zaigrali zelo nezbrano v napadu, po seriji tehničnih napak pa so jim Črnogorci povsem zadihali za ovratnik (20:19).

Zormanovi varovanci so se nato le zbrali, slovenski rokometni voz pa sta potegnila Janc in Urban Lesjak. Prvi je v 42. minuti svoje soigralce po bliskovitem nasprotnem napadu znova popeljal do vodstva štirih golov (24:20), štiri minute kasneje pa je slovenska prednost po simultanki vratarja Lesjaka znašala osem golov (29:21).

Slovenija : Črna gora 37:30 (18:16) Dvorana Bonifika, gledalcev 3400, sodnika: Marin in Serradilla (oba Španija). Slovenija: Lesjak, Kastelic, Blagotinšek 1, Henigman 1, Janc 10, Cehte 4, Jovičić-Slatinek, Kodrin 2, Zarabec 5 (2), Horžen 4, Ovniček, Makuc 6, Krečič 1, Novak 2, Vlah 1, Drobež. Črna gora: Matović, Braunović, Bakić 1, Dragašević 2, M. Vujović 5 (3), Čavor 3, Lazović 1, Čepić 3, Čorsović 2, B. Vujović 8 (3), Radović 1, Kaludjerović 3, B. Simić, Vujačič 1, Radović, Andjelić. Sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Črna gora 7 (6).

Izključitve: Slovenija 14, Črna gora 4 minute.

Rdeči karton: /.

Slovenski rokometaši v končnici niso zapravili lepe zaloge v golih, po zanesljivi predstavi so v zadnjih štirih dneh še drugič zaporedoma premagali Črnogorce in si zagotovili svoj 14. nastop na evropskem prvenstvu.

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi v koprski Bonifiki najbolj učinkovit Blaž Janc z desetimi goli, Domen Makuc je prispeval šest zadetkov.

Ponesli so jih navijači

"V prvi vrsti bi se rad zahvalil Kopru in fantastični publiki, ki je dihala s fanti. Skupaj smo ustvarili lep praznik rokometa. Bila je trda, moška tekma. Tokrat smo bili prepričljivejši, vseeno pa moramo še naprej napredovati in se osredotočati na svojo igro. Fantom čestitam za zmago," je bil po tekmi zadovoljen selektor Uroš Zorman.

Odlično navijaško vzdušje v Kopru je navdupilo tudi Kristjana Horžena: "Najprej bi se zahvalil navijačem, ki so nas prišli podpreti v velikem številu. Vedno je lepo igrati pred polno dvorano. V prvem polčasu nismo bili na najvišji ravni, naredili smo preveč napak v obrambi in napadu, zaradi česar je tekmec dosegel nekaj lahkih zadetkov. Drugih 30. minut je bila naša obramba agresivnejša, pokazali smo pravi obraz. Zmaga je bila povsem zaslužena."

"Najprej bi se rad zahvalil fenomenalni publiki, ki je do zadnjega kotička napolnila dvorano Bonifika. Čestitke tudi soigralcem in strokovnemu štabu, po januarskem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem smo vnovič dokazali, da smo na pravi poti. V prvem polčasu nismo bili najboljši v obrambi, medtem ko smo v napadu dosegli 18 golov. V drugi polovici dvoboja smo dvignili raven naše igre v obrambi in nato tekmo rutinirano pripeljali do končne zmage," je povedal Blaž Janc.

Urban Lesjak pa: "Zadovoljni smo z rezultatoma v tem tednu. Na dveh zahtevnih tekmah smo dosegli dve zmagi. Eno smo dosegli po prepričljivi igri, drugo pa na zelo zahtevnem gostovanju in po predstavi na visoki ravni. Zahvalil bi se gledalcem za izjemno vzdušje v Bonifiki. Na današnji tekmi nismo prikazali lepe predstave, a moramo vedeti, da smo igrali proti kakovostni ekipi."

Kvalifikacije za EP 2024, 4. krog: