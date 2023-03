Pomembna in trdo prigarana zmaga v Podgorici

Kvalifikacije za EP 2024, skupina 7, 3. krog:

Slovenci so tekmo v Podgorici odprli slabo, gostitelji pa so to izkoristili in hitro povedli s 4:1, pa nato 6:2, preden je jezni slovenski selektor Uroš Zorman vzel minuto odmora. Po tem so njegovi varovanci zaigrali boljše, se Črnogorcem približali na 5:7, pa spet popustili in gostiteljem omogočili največjo prednost na tekmi (10:5). Nato so se gostje spet zbrali in počasi topili zaostanek, še pred koncem polčasa, v katerem so Slovenci Črnogorce ujeli (po prvih 30 minutah je bil izid 14:14), se je poškodoval kapetan Jure Dolenec. Po enem od metov se je prijel za zadnjo stegensko mišico desne noge in nato odšepal z igrišča. V igro se ni več vrnil, se je pa na začetku drugega polčasa pojavil v "polni bojni" opremi, očitno pripravljen, da spet zaigra.

V 38. minuti je Nik Henigman dobil svojo tretjo dvominutno kazen na tekmi in po rdečem kartonu zapustil igrišče. Dolenec je ostal na slovenski klopi, v igro pa ga Zorman ni več vrnil. V 25. minuti drugega polčasa je po nerodnem prekršku rdeč karton dobil še Domen Novak. V začetku drugega polčasa je bil izid izenačen, Slovencem je uspelo pobegniti za dva (19:17 in 20:18, kmalu za tem so za dva vodili Črnogorci (23:21, 25:23), v zaključu pa so se Slovenci spet zbrali, gostitelje ujeli in perdnost zadržali vse do konca napete tekme.

Aleks Vlah je bil z osmimi goli strelec tekme, k zmagi jih je pet prispeval Domen Novak, štiri Blaž Janc, po tri pa Jure Dolenec in Domen Makuc. Najboljša strelca domače vrste sta bila Branko Vujović in Vasilje Kaluđerović s po perimi goli.

Slovenci so zdaj s šestimi točkami prvi v kvalifikacijski skupini 7. Zorman tudi na nedeljski tekmi ne bo mogel računati na Deana Bombača in Boruta Mačkovška, v ekipo pa so se vrnili Miha Zarabec, Nik Henigman in Urh Kastelic, ki so manjkali na SP na Poljskem in Švedskem.

Slovenijo spomladi čakata še dve tekmi. Najprej se bo 27. aprila v Cazinu pomerila z BiH, tri dni kasneje pa bo v Velenju gostila Kosovo.

