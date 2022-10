Slovenci danes na Kosovem

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na nedavni tekmi v štajerski prestolnici prikazali dobro predstavo, tekmeci iz BiH so jim le občasno povzročili manjše preglavice. Na današnji tekmi v Prištini so absolutni favoriti, vse drugo kot zmaga Slovencev bi bila prvovrstno presenečenje. Rokometaši iz Kosova so na uvodni tekmi v Podgorici proti Črnogorcem izgubili z 20:29.

Slovenija se bo po uvodnih tekmah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču.

V začetku prihodnjega leta - med 11. in 29. januarjem - jo čaka še nastop na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja igrala v Katovicah, kjer se bo pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo.

Na zaključni turnir stare celine, ki bo med 10. in 28. januarjem 2024, se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.