Selektor Zorman se je nekajkrat razjezil, ampak so Slovenci zanesljivo premagali BiH

Slovenija : Bosna in Hercegovina 28:20 (13:10)

Konec tekme - V zadnjih petih minutah obračuna sta za Slovenijo zadela še Jaka Malus (27:18), Nejc Cehte (28:19), Domen Novak pa je zapravil strel s sedmih metrov. Za BiH je še dva gola prispeval Građan (26:18 in 28:20).

55. minuta - Bombač je s sedmih metrov poskrbel za 25:17, kastelic je ubranil nov strel Bosancev, po hitrem proitnapadu je Matej Gaber zabil še 26. slovenski gol. Po tem je selektor BiH vzel minuto odmora. Ta ni prinesla sprememb, Bosanci so izgubili žogo v napadu, Slovenci so jim to vrnili s svojo napako v napadu. Izid je bil 26:17.

50. minuta - Tempo igre je padel, za Slovenijo sta zadela Jure Dolenec in Blaž Janc, za Bosno le Mirko Herceg. Bilo je 24:17. Še dve obrambi je zbral Urh Kastelic.

45. minuta - Bosanci se niso predali, Mirko Herceg je zadel za 20:15, na drugi strani sta žogi zapravila Vlah in Bombač, Elmir Građan je še zmanjšal zaostanek Bosancev (20:16), nato je s sedmih metrov spet zadel Bombač (21:16), Vlah pa je poskrbel za 22:16.

40. minuta - Dean Bombač je zadel za 16:13, Zorman pa je v slovenskih vratih Ferlina zamenjal z Urhom Kastelicem. Aleks Vlah je lepo prodrl za 17:13, ob tem pa si je dvominutno izključitev prislužil še Luka Perić. Bosanci so poskušali brez vratarja in s šestimi možmi v napadu, a se je z obrambo izkazal Urh Kastelic, na drugi strani je Bombač poskrbel za + 5 za Slovenijo (18:13). Perić je znižal na 18:14, Bombač spet povišal na 19:14, nato je Kastelic ubranil še strel Hamidoviću, Kodrin pa je povišal vodstvo domačih na 20:14.

35. minuta - Drugi polčas so z golom odprli Bosanci, na 13:11 je znižal Gafar Hadžiomerović. Ta je nato v obrambi z grobim prekrškom ustavil Tilna Kodrina in si prislužil dve minuti kazni. Aleks Vlah je nato poskrbel za 14:11, po nekoliko boljši obrambi in odličnem posredovanju vratarja Ferlina pa še Kodrin po hitrem protinapadu za 15:11. Marko Panić je Bosance zadržal v igri s 15:12, Hadžiomerović, ki se je vrnil po prestani kazni, pa jih je spet pripeljal na le dva gola zaostanka 15:13.

Konec prvega polčasa - Zorman je zadnjih pet minut prvega polčasa preživel z močno povišanim pritiskom, njegovm varovancem se je ustavilo v napadu, nekaj hudih napak v obrambi je nevtraliziral vratar Klemen Ferlin, vseeno pa so se Bosanci z goloma Dina Hamidovića (enim iz igre in enim s sedmih metrov) približali na vsega tri gole zaostanka.

25. minuta - Aleks Vlah, Matej Gaber sta zabila še 12. in 13. gol za domače, za Bosno pa Marko Davidović, Marko Panić in Vlado Draganić. Pri 13:8 je jezni slovenski selektor Uroš Zorman zahteval minuto odmora.

20. minuta - Po dveh zadetkih Dolenca in dveh Aleksa Vlaha je Zormanova vrsta povedla z 11:4. Za Bosno so do zdaj zadeli le Marko Panić, Marko Davidović in Elmir Građan.

15. minuta - Bosanci so se po začetnem šoku vendarle zbudili, a stežka prihajajo do strelov, medtem pa Slovenci v napadu nimajo težav, za vodstvo z 7:4 so zadeli še Henigman, Janc, Vlah in Blagotinšek.

5. minuta - Slovenci so odločno vstopili v tekmo, Bosancem je prvi gol uspelo doseči šele v peti minuti, ko so domači že vodili s 3:0. Uvodne tri zadetke sta prispevala Blaža, Janc dva in Blagotinšek enega.