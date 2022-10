Slovenci samokritični: Zadnje reprezentančno leto je eno od slabših

Druga tekma v tem reprezentančnem tednu sledi v nedeljo. Izbranci Uroša Zormana bodo tedaj ob 19.30 gostovali v Prištini pri izbrani vrsti Kosova. V skupini 7 poleg že omenjenih reprezentanc nastopa še Črna gora. Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene. Slovenija se bo v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BIH in Kosovom.

Na nedeljskem zboru je bila prisotna manj kot polovica izmed 21 vabljenih rokometašev, saj je večina še imela klubske obveznosti oziroma je bila na poti v domovino. Na ponedeljkovem dopoldanskem treningu, na katerem je reprezentanca stopila pred medije, je manjkala le še peterica, ki jo selektor pričakuje na večernem treningu.

Selektor Zorman je nekaj dni pred pripravami moral spremeniti svoj prvoten igralski kader. Foto: Nebojša Tejić/STA

Nekaj sprememb pred začetkom

Selektor Zorman je nekaj dni pred pripravami moral spremeniti svoj prvoten igralski kader. V uvodnem kvalifikacijskem ciklusu ne bo mogel računati na Boruta Mačkovška, Gašperja Marguča in Tadeja Mazeja, nastalo vrzel pa bodo zapolnili Domen Novak, Aleks Kavčič in Darko Cingesar. Krilna igralca Marguč in Mazej imata težave s hrbtom, Mačkovška, ki je sicer steber obrambe in prva izbira na levi strani zunanje vrste, pa je od igrišča oddaljila poškodba rame.

Na novem Zormanovem seznamu za bližnji tekmi so vratarji Jože Baznik (Nimes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Urh Kastelic (Lemgo), krilni igralci Blaž Janc (Barcelona), Domen Novak (Wetzlar), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Darko Cingesar (Urbanscape Loka), zunanji igralci Dean Bombač (Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Nik Henigman (Saint Raphael), Aleks Kavčič (Zagreb), Domen Makuc (Barcelona), Jaka Malus (Göppingen), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško) ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Göppingen), Matej Gaber (Pick Szeged), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

Aleks Vlah je trenutno najboljši strelec elitne evropske lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Zorman: Nekako se še lovimo in iščemo pri nekaterih stvareh

"Na vsaki skupni akciji, odkar sem selektor, smo napravili majhen korak naprej. Je pa res, da vsakič začenjamo iz izhodišča, saj za tem igralci odidejo v klube in nekoliko pozabijo, kaj smo delali v reprezentančnem tednu. Logistika prihoda na priprave ni najlažja, saj bomo šele v ponedeljek zvečer zbrani v popolni zasedbi. Nekoliko nam gre na roko to, da prvo tekmo igramo doma in smo s pomikom te na četrtek pridobili dodaten dan. A takšni so pogoji za vse," ob začetku priprav pove Zorman in dodaja: "V zadnjem obdobju kot reprezentanca nismo prikazali dobre forme. Nekako se še lovimo in iščemo pri nekaterih stvareh. Ta reprezentančni teden bo zagotovo odlična priložnost, da vse znova poskusimo postaviti na svoje mesto ter da bomo tako pred svetovnim prvenstvom v januarju nekoliko lažje zadihali."

"Dober ritem na tekmah želim nadaljevati tudi v reprezentančnem dresu in ji pomagati po najboljših močeh. S soigralci si želimo popraviti slab vtis, ki smo ga pustili na zadnjih preizkusih, ter vse skupaj dvigniti na višjo raven. V tem tednu moramo dobro trenirati, držati skupaj in na igrišču pokazati energijo," načrte za kvalifikacijski teden razkrije Aleks Vlah, trenutno najboljši strelec elitne evropske lige prvakov.

"Moramo se spustiti povsem do tal in vse začeti graditi na novo," pravi Bombač. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Zadnje reprezentančno leto je eno od slabših. Moramo se spustiti povsem do tal in vse začeti graditi na novo. Naši Sloveniji se želimo dokazati in si nazaj povrniti spoštovanje. Pot tja se je začela s prvim treningom, zato smo vsi tukaj. Pred nami je jasen cilj, uvrstitev na evropsko prvenstvo. Kako zelo si želimo biti tam, moramo pokazati na igrišču," motivirano dodaja reprezentant Dean Bombač.

Preberite še: