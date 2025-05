Slovenski rokometaši pred žrebom za EP 2026 v prvem bobnu

Slovenska rokometna reprezentanca bo v četrtkovem žrebu za evropsko prvenstvo 2026, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem na Danskem, Švedskem in Norveškem, v prvem bobnu. Tam so tudi reprezentance Francije, Danske, Švedske, Nemčije in Madžarske. Slovenski rokometaši so v nedeljo kvalifikacijski ciklus končali s 100-odstotnim izkupičkom.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so si 15. nastop na celinskem tekmovanju prvič izborili s popolnim izkupičkom. V kvalifikacijah so po dvakrat premagali Litvo, Severno Makedonijo in Estonijo.

Vse tri gostiteljice Danska, Švedska in Norveška, ob tem pa še aktualna prvakinja Francija, so si neposredno zagotovile nastop na prihajajočem EP. Preostalih 20 reprezentanc si je vstopnico na zaključni turnir priigralo skozi kvalifikacije.

Pred žrebom je Evropska rokometna zveza (EHF) 24 reprezentanc razdelila v štiri kakovostne bobne glede na uvrstitve v kvalifikacijskih skupinah in na preteklem EP 2024, kar Sloveniji prinaša prvi boben. Preteklo EP so Slovenci končali na šestem mestu.

V drugem kakovostnem bobnu so Portugalska, Norveška, Islandija, Hrvaška, Španija in Ferski otoki, v tretjem se nahajajo Avstrija, Nizozemska, Črna gora, Češka, Poljska, in Severna Makedonija, v četrtem pa še Gruzija, Srbija, Švica, Romunija, Ukrajina in Italija.

Žreb se bo v Herningu začel v četrtek ob 18. uri. Reprezentance bodo izžrebane v šest skupin po štiri.

Šest držav je bilo že uvrščenih v skupine. Iz prvega bobna bo Nemčija igrala v skupini A v Herningu, kot tudi Danska v skupini B. Švedska bo igrala v skupini E v Malmöju.

Iz drugega bobna je bila Norveška uvrščena v skupino C v Oslu, Ferski otoki prav tako začenjajo v Oslu v skupini D, Islandija pa bo igrala v skupini F v Kristianstadu.

